Verfolgungsjagd auf der A72: Polizei stellt flÃ¼chtigen Fahrer in Bayern

Verfolgungsjagd auf der A72: Polizei stellt flüchtigen Fahrer in Bayern

erschienen am 18.08.2016



Stollberg. Eine Verfolgungsjagd auf der Autobahn 72 hat sich am Donnerstagmorgen ein 29-Jähriger in einem geklauten Audi Q5 mit der Polizei geliefert. Den Angaben zufolge hatte der Mann den Wagen im brandenburgischen Lübben gestohlen. Zwischen Stollberg und Hartenstein verursachte er einen Unfall mit einem VW Passat, der gegen die Mittelschutzplanke prallte.

Der verfolgte Audi-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort. In Höhe Zwickau verloren die Beamten den Sichtkontakt zum Fahrzeug und mussten die Verfolgung aufgeben. Gut zwei Stunden später wurde der Audi von bayerischen Polizeibeamte auf einem Parkplatz an der A93 festgestellt. Der 29-Jährige - ein Mann aus Polen - konnte wenig später ebenfalls gefunden und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. (fp)