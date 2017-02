Vermutlich angeschossenes Wildschwein in Zwickau unterwegs

erschienen am 06.02.2017



Zwickau. Ein offenbar angeschossenes Wildschwein hat am Sonntagmittag in Zwickau für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich Bürger gemeldet, um ein blutverschmiertes Wildschwein in der Talstraße zu melden, das wie wild durch die Stadt rannte.

Nach Polizeiangaben wurde es vermutlich bei einer am Morgen durchgeführten Jagd angeschossen. Es wurde zuletzt auf der Äußeren Dresdner Straße gesehen und verschwand dann. Wer das Tier wieder sieht, soll sich an die Polizei in Zwickau wenden, Telefon 0375/ 44580. (fp)