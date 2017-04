Vier Parkscheinautomaten mit Bauschaum beschädigt

erschienen am 12.04.2017



Zwickau. Unbekannte haben in Zwickau vier Parkscheinautomaten beschädigt. Die Täter sprühten Bauschaum auf die Geräte am Gewandhaus, an der B 93-Bosch Center, am Brückenberg/ Terassenparkplatz sowie unter der Glück Auf Brücke. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Gemeldet wurden die Vorfälle der Polizei am Mittwochvormittag. Die Polizei Zwickau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0375/ 44580. (fp)