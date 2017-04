Vier Personen bei Verkehrsunfall verletzt

erschienen am 15.04.2017



Zwickau. Bei einem Verkehrsunfall auf der Neuplanitzer Straße in Zwickau sind am späten Freitagabend vier Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, verlor der 30-jährige Fahrer aufgrund Alkoholeinwirkung sowie überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Stahlmasten.

Bei dem Unfall wurden der Fahrer, sein 20-jähriger Beifahrer sowie zwei weitere Insassen, darunter ein sieben Jahre altes Kind, schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. (fp)