Vögel ziehen vom Freien in die Volieren um

Zwischen Affenhaus und Ziegenstall gibt es viel zu entdecken. Wir schauen hinter die Zäune.

Von Sara Thiel

Hirschfeld. So manch ein Federvieh reagierte etwas verschnupft auf seinen Umzug. Doch das musste sein, denn genau das - einen Schnupfen oder besser die Vogelgrippe - sollen die Tiere nicht bekommen. Weil die Krankheit sich auch über Westsachsen auszubreiten droht, haben die Vögel im Tierpark Hirschfeld Ausgangsverbot bekommen.

Allerdings gibt es nach wie vor Besuchszeiten. Ramona Demmler, Leiterin der Einrichtung, sagt, die Besucher bekommen alle Tiere zu sehen. Allerdings sind sie nicht immer dort zu finden, wo sie normalerweise ihre Tage verbringen. Am wenigsten hat sich für die Tiere verändert, die sowieso in einer Voliere leben, zum Beispiel alle Vögel, die in der Fasanerie leben. Deren Bauten mussten lediglich nach oben abgedeckt werden - mit einem Schutzdach, das mit festen Platten gesichert wird.

Größer ist die Umstellung für das Wassergeflügel. Dieses mussten die Mitarbeiter des Tierparks einfangen und in die Entenaufzucht bringen. "Ausgerechnet jetzt haben wir vor Kurzem neue Enten angeschafft", sagt Ramona Demmler. Eigentlich sollten die Besucher damit eine noch größere Vielfalt auf dem Ententeich bewundern. Nun müssen die Tiere in der wesentlich engeren Stallanlage miteinander zurechtkommen. "Natürlich hat das Geflügel mehr Stress, weil es weniger Platz gibt", sagt die Chefin. Doch ganz unkomfortabel ist es nicht. Immerhin können sich die Braut-, Mandarin-, Löffel- und Bahama- enten aussuchen, ob sie den Stall oder die Voliere aufsuchen. Auf diese Weise haben auch die Besucher die Chance, die teils getauschten, teils gekauften Neuerwerbungen zu Gesicht zu bekommen.

Nicht alle Vögel im Tierpark haben allerdings ein Dach über den Kopf verpasst bekommen. "Für den großen Teich haben wir eine Ausnahmegenehmigung bekommen", so die Chefin. "Die Gänse und Enten dort hätten wir gar nicht einfangen können." Das Gleiche gilt für die neun Pfauen, die wie gewohnt über die Wege stolzieren. Die großen Vögel sind gut in der Lage, einfach auf den nächstbesten Baum zu fliegen und können deswegen ebenfalls kaum eingefangen werden.

Wie lange der ungeplante Heimaufenthalt dauern wird, ist nicht absehbar. "Ich denke, wir müssen bis Februar damit leben. Das hängt damit zusammen, wann und wie die Zugvögel unterwegs sind", sagt Ramona Demmler.

Ganz so bedrohlich wie in anderen Gegenden ist die Lage in Westsachsen noch nicht. Aus diesem Grund ist es auch möglich, dass in Wildenfels an diesem Wochenende die lange geplante Geflügelschau zu sehen ist. Mehr als 1000 Tiere werden in der Mehrzweckhalle ausgestellt - mit dem Segen des Amtstierarztes.