Vom Geben und vom Nehmen

Worüber sich junge Hartensteiner Christen freuen. Wofür Studentinnen einen Preis bekommen haben. Was Khvicha Shubitidze nach Zwickau geführt hat.

erschienen am 02.11.2016



Dominic Jakob, Martin Meyer, Stephan Hübner und Claudia Hübner befinden sich derzeit auf der Zielgerade beim Sammeln von Spenden für hilfsbedürftige Kinder in Albanien. Sie gehören zu Gruppe engagierter Christen aus Hartenstein, die sich schon seit mehreren Jahren dafür einsetzen, den Mädchen und Jungen in diesem wirklich armen Land zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. "Wir unterstützt die Albanienhilfe des Christlichen Hilfswerkes Wismar, indem wir um Weihnachtpakete bitten. Es sollen keine 'Fresspakete' sein. Vielmehr geht es um Dinge, die es so in Albanien nicht gibt oder die sich die Familien der Kinder einfach nicht leisten können", sagt Martin Meyer, der selbst schon in Albanien war. Neben Schulbedarf oder Hygieneartikel dürfen durchaus auch Süßigkeiten und Spielsachen verschenkt werden. Als Richtwert gilt ein Betrag von 24 Euro. Plus pauschal 6 Euro für die Transportkosten. Die Spendenaktion läuft noch bis 11. November. Dann werden die Pakete nach Wismar gebracht, dort zollrechtlich bearbeitet und anschließend mit einem Hilfstransport zum Bestimmungsort gebracht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Pakete garantiert bei den Kindern ankommen, die Hilfe wirklich benötigen. (awo)

Khvicha Shubitidze (42), einstiger Publikumsliebling des FSV Zwickau, ist nach langer Zeit wieder mal an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Seit 1. Juli 2015 als Nachwuchstrainer beim Halleschen FC aktiv, war er am Sonntag mit den A-Junioren des HFC in Zwickau zu Gast. "Der FSV war sehr aggressiv und hat mit aller Macht versucht, uns zu beeindrucken. Aber sie haben gut gekämpft", kommentierte Shibitidze die 0:1-Niederlage seiner Schützlinge. Der einsatzstarke Georgier trug von 1999 bis 2002 und von 2008 bis 2010 das Trikot des FSV. Als wegen des Insolvenzverfahrens und nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost zahlreiche Spieler der Halde den Rücken kehrten, war "Shubi" geblieben. In 140 Einsätzen für Zwickau erzielte er 28 Tore. Zweimal hat er mit den Muldestädtern den Einzug ins Finale des Sachsenpokals geschafft. Beide Male scheiterten sie an Aue. Mit den "Veilchen" schaffte er später den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Der 42-Jährige lebt in Leipzig, wo er zuletzt für den FC Sachsen und die SG LVB spielte. (tc)

Gabi Kunze (57) ist am vergangenen Donnerstag zum dritten Mal gemeinsam mit ihrem Mann, dem Rockmusiker Heinz Rudolf Kunze (59), in Zwickau gewesen, der im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" ein mit rund 800 Besuchern gut besuchtes Konzert der Tournee zu seinem Album "Deutschland" hinlegte. Wie ihr Mann ("Nicht so quadratisch, praktisch gut wie die meisten Säle") hat auch die Berlinerin längst ein Faible für den Terrassensaal. "Man kann sich richtig vorstellen, wie zur Jahrhundertwende die Damen dort durchgeschwebt sind", sagt sie. Besonders groß sei der Überraschungseffekt, wenn man durch den eher unspektakulären Künstlereingang komme. (tk)

Matthias Krauß (42), Geschäftsführer der Zwickauer Firma Krauß Event und Mitveranstalter des Großen Preises von Sachsen in Chemnitz, sowie Mitarbeiter Jörg Hempel (41) sind am Wochenende mit dem Ehrenzeichen in Silber des Landesverbandes Pferdesport Sachsen geehrt worden. Die Auszeichnung überreichte Präsident Andreas Lorenz. Damit werde ihr unermüdliches Engagement im Pferdesport gewürdigt, heißt es in einer Mitteilung. "Das war eine ganz besondere Überraschung - vor den Augen der Zuschauer", freute sich Krauß. Der Große Preis von Sachsen lockte rund 12.500 Pferdefans auf das Chemnitzer Messegelände. Die Veranstaltung war 2002 erstmals in der Stadthalle in Zwickau ausgetragen worden. Seit 2013 findet sie in Chemnitz statt. Veranstalter Krauß Event erklärte den Wechsel damals damit, dass die Fortführung des Turniers in Zwickau nicht gesichert werden konnte - Grund: steigende wirtschaftliche, logistische und sportlichen Anforderungen. (kma) Julia Koslowski, Theresa Ackermann und Claudia Knape, Studentinnen der Westsächsischen Hochschule, haben für ihre Bachelor- und Masterarbeiten in den Bereichen Langzeitpflege und Management einen Wissenschaftspreis erhalten. Vergeben wurde er von der K&S Unternehmensgruppe. Das Thema von Claudia Knape, für das die Studentin den mit 1000 Euro dotierten 1. Preis erhielt, setzt sich etwa mit optimiertem Personaleinsatz auseinander. Mit freiheitsentziehenden Maßnahmen und damit dem Spannungsfeld zwischen pflegerischem Auftrag, moralischem Anspruch und rechtlichen Vorgaben hat sich indes Theresa Ackermann befasst und erhielt dafür den 2. Preis sowie 600 Euro Prämie. Die 3. Preisträgerin Julia Koslowski stellte ein Gesamtkonzept zur Eingliederung mehrfach behinderter Menschen am Beispiel einer Werkstatt für Beschäftigte mit Handicap auf. Dafür gab es 400 Euro. (kma)