"Von Fremdenfeindlichkeit wird mir übel"

Der Zwickauer Fotograf Olaf Schubert über 20 Jahre Blickwinkelreihe, fehlenden Weitblick der Dresdner und seinen Namensvetter im Pullunder

erschienen am 21.11.2016



Zwickau. Seit 20 Jahren wecken der Zwickauer Fotograf und Weltenbummler Olaf Schubert und seine Mitstreiter mit den Multimediavorträgen der "Blickwinkelreihe" im großen Hörsaal auf dem Scheffelbergcampus Fernweh bei den Zwickauern. Torsten Kohlschein hat sich mit ihm über seine Arbeit unterhalten.

Herr Schubert, 20 Jahre Blickwinkelreihe - da liegt die Frage nahe, welche Länder der Erde von Ihnen und Ihren Mitstreitern in dieser Zeit eigentlich noch nicht vorgestellt worden sind.

Olaf Schubert : Jede Menge. Wir halten in Zwickau jedes Jahr neun bis zehn Veranstaltungen ab. Das sind ja nicht immer reine Länderthemen, das sind Abenteuer, Expeditionen. Es gibt immer noch viele Themen, die wahrscheinlich nie einen Vortrag abbekommen werden.

Was haben Sie dann noch auf der Agenda? Was würde Sie noch reizen zu besuchen?

Konkret auf ein Land kann ich das gar nicht festmachen. Ich suche immer neue, aktuelle Reportagen zu spannenden Themen. Spannende Themen können ganz klassische Reiseziele sein wie vergangenen Freitag die Hurtigruten, aber auch ganz spektakuläre Abenteuertouren. Vor 14 Tagen hatten wir zum Beispiel erstmals einen Vortrag zu einer Motorrad-Tour über die Pyrenäen. Das hatten wir noch nie. Wir suchen einfach spannende Geschichten, die das Konzept, die Welt zu zeigen, sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu zeigen, irgendwie voranbringen.

Worauf freuen Sie sich im Programm dieses Jahres am meisten?

Auf den 23. Januar, wenn Andreas Kieling seinen Vortrag "Im Bann der wilden Tiere" hält, außerdem auch sehr auf den Patagonien-Vortrag von Peter Gebhardt am 10. Februar. Gerade zum 20-Jährigen sind es eigentlich allesamt tolle Vorträge. Auch wenn man sich selber nicht loben soll: Ich freue mich schon darauf, am 6. Januar in Zwickau meinen neuen Vietnam-Vortrag vorzustellen. Ein spannendes Land, das gerade irre in der Veränderung ist.

Sie haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten versucht, den Menschen das Gefühl von der einen Welt der Menschen mit einer Vielfalt von Kulturen zu vermitteln. Was denken Sie, wenn Sie heute fremdenfeindliche Sprüche hören?

Da wird mir immer nur übel. Weil ich ja selbst als Fotograf sehr viel durch die Welt gekommen bin und ganz normal internationale Kontakte pflege. Ich bezeichne mich gern als Zwickauer, auch als Sachse, aber eigentlich bin ich Weltbürger. Ich bewege mich in fremden Kulturen ganz normal. Es gibt Städte im Ausland, die ich besser kenne als die deutschen Städte. Da habe und pflege ich Freundschaftsbeziehungen, da spielt es gar keine Rolle, woher jemand kommt oder wohin er geht. Für mich schwingt da eine große Bitterkeit mit. Bei allen Alltagsproblemen, die beim Zusammenleben entstehen, ist dieses Verhalten unverständlich. Wenn man das hier sieht, in Chemnitz, Zwickau, viel schlimmer noch in Dresden, das ist einfach besorgniserregend. In Dresden gehen jetzt langsam die Studentenzahlen zurück. Die Elite-Uni, die es mal war, wird es dann in fünf Jahren nicht mehr sein. Wie dumm kann man als lokale Bevölkerung sein, dass man diesen Weitblick verliert? Ich zähle mich nicht zu den ängstlichen Menschen. Aber warum muss man vor jemandem Angst haben, der vor dem Krieg flüchtet?

Anderes Thema: Werden Sie eigentlich gelegentlich namentlich mit dem "Wunder im Pullunder" verwechselt?

Klar. Immer wieder. Kleines Beispiel: Ich trete gelegentlich in Wien auf. Da gibt es selbst dort immer mal Leute, die denken, da steht jetzt der Kabarettist auf der Bühne. Das liegt auch daran, dass er zurzeit auf dem Zenit seiner Comedy-Karriere ist.

Er hat wahrscheinlich das Verwechslungs-Problem nicht so...

Glaub ich auch nicht. Langsam wissen die Leute aber auch, dass das nur sein Künstlername ist. Hinzu kommt aber, dass wir ja in Dresden jahrelang fast nebeneinander gewohnt haben, drei Häuser auseinander. Und da wir in der selben Künstlerverwertung sind, hat der eine auch schon mal Geld bekommen, das für den andern bestimmt war. Das ist lustig. Ich sage inzwischen bei jedem Vortrag, dass es bei mir heute nichts zu lachen gibt. Und dann lachen die Leute das erste Mal.

www.blickwinkelreihe.de