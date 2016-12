"Von einem Flirt sollte ich zuerst wissen"

Mülsens Bürgermeister Hendric Freund über angebliche Kontakte nach Zwickau, die Aktivitäten des Bürgerforums und ein Ego-Problem

erschienen am 20.12.2016



Mülsen. In der Gemeinde Mülsen werden Unterschriften gesammelt, um Bürgermeister Hendric Freund (parteilos) abzuwählen. Er ignoriere Bedürfnisse der Mülsener und flirte gar mit der Stadt Zwickau, heißt es. Uta Pasler hat sich mit ihm darüber unterhalten, was gerade im Ort passiert.

Freie Presse: Herr Freund, es rumort in Mülsen. Sie sollen abgewählt werden. Ihre Kritiker tun sich allerdings schwer, mit offenem Visier zu kämpfen. Dreimal hat die "Freie Presse" die unzufriedenen Bürger um Kati Göpfert zum Gespräch gebeten. Alle Termine sind geplatzt. Was ist los in der Gemeinde?

Hendric Freund: Die Ursachen liegen im Bürgermeisterwahlkampf. Der ist für manche bis heute noch nicht zu Ende. Die Asylpolitik und die damit einhergehende Verunsicherung der Bevölkerung haben sich drei Gruppen zunutze gemacht: zum einen einzelne Ratsmitglieder und extrem unzufriedene Bürger aus Micheln und Niedermülsen. Zum zweiten das rechtspopulistische Bürgerforum Sachsen, das selbst zugibt, Stimmung machen zu wollen, und das mit der Bürgermeisterabwahl darauf abzielt, sachsenweit einen Flächenbrand auszulösen. Die dritte Gruppe sind die Reichsbürger, die die Existenz der Bundesrepublik leugnen. Jede Gruppe verfolgt eigene Ziele, die Bürgermeisterabwahl passt allen ins Programm.

Ratsmitglieder der Freien Wähler sind bei Lichtermärschen dabei gewesen. Die meinen Sie?

Es ist für mich kein Zufall, dass bei der Veranstaltung am 7. Dezember 2015 ein Vorstandsmitglied des Bürgerforums Sachsen ankündigte, dass die Mülsener demnächst selbst was auf die Beine stellen wollen und dass die Freien Wähler von Mülsen einen eigenen Verein gegründet und am 9. Dezember angemeldet haben. Außerdem hat ein Vorstandsmitglied der Freien Wähler die nächsten Demos angemeldet.

Eine Ratsmehrheit hat sich deutlich verbeten, dass sich Auswärtige wie das Bürgerforum Sachsen in Mülsener Angelegenheiten einmischen, und warnt vor Manipulation. Warum, glauben Sie, unterzeichnen die Leute dennoch die Unterschriftenliste?

Weil ihnen Sachen erzählt werden, die nicht stimmen.

Angeblich flirten Sie ja sogar mit der Stadt Zwickau?

Von einem Flirt mit Zwickau sollte ich wohl zuerst wissen.

Die Unterschriftensammler bezeichnen Sie als Provinzdiktator und werfen Ihnen vor, den Bürgerwillen zu ignorieren. Können Sie sich das erklären?

Nur zum Teil. Meine geradlinige Art mag manchen nicht gefallen, ich bin aber so. Anlass waren vielleicht Beschlüsse, denen ich von Rechts wegen widersprechen musste. Dabei ging es um die Einrichtung einer Asylunterkunft in der ehemaligen Michelner Grundschule. Das ist eine Kreisaufgabe, gegen die kann sich der Rat noch so sehr sträuben. Grundsätzlich aber ist für alle Beschlüsse eine Ratsmehrheit notwendig. Und die Verwaltung muss umsetzen, was der Rat vorgibt. Beispielsweise Rennsportarena: Da haben drei Viertel der Ratsmitglieder zugestimmt.

Um Ratsmitglieder kursieren Gerüchte, sie würden Aufträge von der Gemeinde bekommen und verlieren - je nach Loyalität.

Wer glaubt, sich wirtschaftliche Vorteile verschaffen zu können, indem er sich in den Rat wählen lässt, liegt bei mir völlig schief. Aufträge bestimmter Größenordnungen werden alle fünf Jahre ausgeschrieben. Da gewinnt der günstigste Anbieter.

Die Mülsener nehmen Ihnen übel, dass die Neuschönburger Straße nicht gebaut wird.

Ich habe damals die Aussage eines Amtsleiters im Landratsamt zum baldigen Ausbau der Neuschönburger Straße für bare Münze genommen und deshalb um Stimmen für den geplanten Ausbau der Ausweichstrecke "Linde" geworben. Die Flut kam dazwischen, das Landratsamt musste sicher andere Prioritäten setzen. Mit dem Bau der Stützwände, der derzeit läuft, hat für mich der Bau der Neuschönburger Straße begonnen. Ich habe aber eingesehen, dass es besser ist, Informationen aus dem Landratsamt über dessen Bauvorhaben nur unter Vorbehalt an die Bevölkerung weiterzugeben.

Ihre Kritiker wünschen sich eine Gewässerunterhaltungssatzung.

Wie bitte? Das ist ja was ganz Neues. Das wollten wir bisher tunlichst vermeiden, weil dann die Bürger bezahlen müssen. Nach welchem Modus, ob nur die Anlieger oder alle Mülsener, ist da noch gar nicht geklärt. Da ist Unfrieden programmiert. Daher hat der Rat das abgelehnt.

Die Michelner sind sauer, weil ihre Schule geschlossen wurde. Können Sie nicht verstehen, wie ein Ort leidet, wenn er seine Schule verliert?

Ich verstehe, dass es da um Identitätsverlust geht. Aber aufgrund der gesunkenen Kinderzahl, und das ist in Micheln bis heute der Fall, blieb uns nichts anderes übrig. Um überhaupt die Schulklassen vollzukriegen, mussten wir Stangendorfer und Jacober Kinder nach Micheln umlenken. Die können nun nach Thurm und Niclas gehen. Das Kultusministerium gab damals für Fördermittel nur die Zusage, wenn wir vierzügig weitermachen. Das jedoch bedeutete: Erhalt der Standorte in Niclas und Thurm und Schließung in Micheln.

Wie versuchen Sie, mit Leuten ins Gespräch zu kommen?

Ich habe dienstags Sprechtag, da kann man jederzeit mit mir reden. Außerdem bin ich Mitglied in vielen Vereinen und erfahre so, was die Menschen bewegt. Die Bürgermeisterstammtische habe ich beendet, weil keiner mehr kam.

Bei der Standortsuche für die neue Kita gab es Lob für die Bürgerbeteiligung. Dennoch wirft man Ihnen mangelnde Transparenz vor. Michael Franke, Freie-Wähler-Fraktionschef und zugleich Michelns Ortsvorsteher, ist lange bei Ihnen abgeblitzt, als er den Mietvertrag für die Asylunterkunft einsehen wollte.

Er hat das demokratische Mittel gewählt, das für Akteneinsicht zur Verfügung steht, und Einsicht bekommen.

Was passiert, wenn Sie tatsächlich abgewählt werden?

Ich habe dann vielleicht kurzfristig ein Ego-Problem, bekomme aber weiter meine Bezüge - und habe mehr Zeit für mich.