Vorfreude auf Weihnachten steigt

erschienen am 19.12.2016



Das vierte Adventswochenende stand in Zwickau ganz im Zeichen des näherrückenden Weihnachtsfests. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Lukaskirche in Oberplanitz ließ das Jugendblasorchester am Samstag Adventsstimmung aufkommen (großes Foto). 650 Besucher wollten sich das Bläserkonzert nicht entgehen lassen, das nach Einschätzung des Ehrenvorsitzenden Günter Haubold jedes Jahr etwas ganz Besonderes bleibt, auch wenn die Musiker im Dezember fast täglich anderswo im Einsatz sind. Erst an Heiligabend nach dem traditionellen Turmblasen wird das Jugendblasorchester seine Instrumente zur Seite legen. Etwas getrübtere Stimmung herrschte bei der FSV-Fanweihnacht in Eckersbach (Foto rechts unten). Hauptgesprächsthema: Wie geht es dem FSV nach Bekanntwerden der Lizenzschwierigkeiten? Dem Verein fehlen voraussichtlich bis Saisonende 411.000 Euro an liquiden Mitteln. Auch mehrere Spieler kamen, um den Fans Sorgen zu nehmen und mit ihnen zu feiern, darunter der Torschütze vom verregneten Adventssonntag, Ronny König. Wer gestern übrigens nicht im Stadion verbracht hat, konnte sich in den festlich geschmückten Arcaden zum Weihnachtsshopping aufwärmen (Bild links unten).