Vorglühen: Klubs zoffen sich um Weihnachtsfeten

Moccabar und Seilerstraße werben ums Feiervolk der Rückkehrer und Daheimgebliebenen - in diesem Jahr mit besonders großem Aufwand.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 14.12.2016



Zwickau. Das Geschäft mit dem Vergnügen in der Nacht ist in und um Zwickau nicht einfach. Viele junge Leute ziehen weg, und die Demografie macht es Barbesitzern und Discothekenbetreibern zusätzlich schwer. Da kommt die anstehende Hochkonjunktur rund um die Weihnachtsfeiertage gerade recht, wenn viele Kurzzeitrückkehrer in der alten Heimat zum Nachtschwärmen neigen. Rund um die Feierlichkeiten am 23. Dezember gibt es nun allerdings Reibereien, die neuerdings öffentlich ausgetragen werden. Als Kontrahenten stehen sich zwei etablierte Locations gegenüber: die Moccabar und der Club Seilerstraße.

Aus dem Club Seilerstraße gab es jetzt ein Wehklagen über das soziale Netzwerk Facebook. "Anscheinend wird unser Vorschlag, dass beide Veranstaltungen ohne viel Stress und gegenseitiges Wegwerben laufen sollen, nicht für voll genommen." Und an die Besucher gerichtet: "Lasst euch nicht für dumm verkaufen". Florian Harbeck vom Club Seilerstraße erklärt die Unstimmigkeiten damit, dass man sich mit den Musikern von Baru, Weggefährten aus Werdauer Fabrix-Club-Zeiten, kurzgeschlossen und die 2014 und 2015 in der Moccabar gefeierte Fete "Vorglühen" in den Club Seilerstraße geholt habe. Zudem reiche die Geschichte der Party viel länger, bis ins Jahr 2004 zurück, damals wurde die Sause "Alle Jahre wieder" aus der Taufe gehoben. "Die Leute von der Moccabar haben dagegen eine Party angesetzt, die unserer sehr ähnlich ist", sagt Harbeck. "Und wir haben sie gebeten, das Wort ,Vorglühen' aus der Werbung zu nehmen, damit die Partys nicht verwechselt werden können. Da ging aber offenbar kein Weg rein." Daher die öffentliche Unmutsäußerung.

Die Betreiber der Moccabar, Michael Uhlig und René Bauer, sind über die "Übernahme" der Party alles andere als erfreut. "Das ging auch schon mit der Semesteropening-Party so", sagt Uhlig zur Vorgeschichte. "Wenn ein Veranstalter sich beim Mitbewerber ausprobiert, dann wollen wir unseren Gästen mit den "Wichtelbeatz" ein hochwertiges Veranstaltungsformat anbieten und schauen nicht zu", sagt Uhlig. Den Namenszusatz zu ändern sehen wir keinen Anlass, weil sich Layout und der Partyinhalt deutlich vom Livemusikkonzept des Mitbewerbers abgrenzt." Die gute Kunde fürs Feiervolk: Es gibt Auswahl und Vielfalt im Nachtleben. Sowohl die Macher vom Club Seilerstraße als auch die der Moccabar lassen durchblicken, dass sie die Herausforderung bei allem Ärger sportlich sehen. "Konkurrenz belebt das Geschäft", sagen sie unabhängig voneinander.