WCC macht Stadt-Chef zum Hundehalter

Mit einem bunten Programm ist gestern um 11.11 Uhr Farbe und Leben vors Rathaus in Wilkau-Haßlau gebracht worden. Mittendrin: die Zwickauer Stadtmanagerin.

Von Viola Martin

erschienen am 12.11.2016



Wilkau-Haßlau. Das Rathaus in Wilkau-Haßlau ist seit gestern wieder in Narrenhand. Pünktlich um 11.11Uhr übergab Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) unter dem Jubel der Faschingsfans den großen symbolischen Schlüssel an den Präsidenten des Wilkauer Carnevalsvereins (WCC), Lutz Voigtmann. Und der Stadt-Chef hatte auch noch eine rostige Blechbüchse mitgebracht, auf der "Stadtkasse" stand. Die ging natürlich gleich an die WCC-Schatzmeisterin. Sie zählte und verkündete anschließend die Summe: "111,15Euro."

Eigentlich hatten es nur 111,11Euro sein sollen. Doch Feustel gab sich großzügig. "Bei uns kostet sowieso jeder Bau mehr. Behaltet den Rest nur. Ich bin schon in Urlaubsstimmung", sagte er.

Seine Großzügigkeit wurde aber auf eine harte Probe gestellt. Denn der WCC-Präsident übergab auch etwas. Er drückte Feustel eine Leine, an der ein kleiner Plüschhund hing, in die Hand und wollte dafür im Gegenzug 90 Euro. Schließlich hat Wilkau-Haßlau gerade erst die Hundesteuer auf diese Summe erhöht. "Die Stadt will 90 Euro von jedem, der einen Hund hält. Und sie halten gerade einen Hund. Es steht nirgends, dass er leben muss", sagte Lutz Voigtmann und hatte die Lacher damit auf seiner Seite.

Dann durfte der entmachtete Bürgermeister noch das Prinzenpaar krönen. Er setzte Anne Klüglich, die als Zwickauer Stadtmanagerin arbeitet und extra Urlaub genommen hatte, die Krone auf. Sie ist nun Anne I. Ihr Partner Michael Kuhl erhielt Narrenkappe und Schärpe, nennt sich jetzt Prinz Mischka I.

Damit war die neue Faschingssaison eröffnet. Der Schlachtruf "Wilkau Helau!" und das neue Motto "Der WCC hat nachgedacht, welcher Job Euch Freude macht" hallten durch die Innenstadt. Dann bewies das Prinzenpaar beim traditionellen Schneewalzer, dass es das Tanzen im Dreivierteltakt beherrscht. Auch der Bürgermeister schlug sich wacker. Vorteil der Einlage: Allen wurde warm.

Dass die Wilkauer Narren harte Kerle sind, bewiesen sie anschließend, als sie in kurzen Sporthosen Basketball spielten. Ihre zarte Seite präsentierten sie unter dem Jubel der Zuschauer in pinkfarbenen Kostümen als Cheerleaders.

Wer nach dem Karnevalsauftakt Lust auf mehr WCC bekommen hat, der kann die sechs Veranstaltungen der Karnevalisten besuchen, die ab dem 21. Januar im Landkreis stattfinden. Der WCC ist ein Tourneeverein. Das heißt, er tritt in Culitzsch, Hirschfeld, Ebersbrunn, Glauchau und Vielau auf. Erstmals seit vielen Jahren gibt es auch wieder eine Veranstaltung in Wilkau-Haßlau. Und zwar am 25. Februar.

Dagegen kann auch Bürgermeister Stefan Feustel nichts machen. Schließlich bekommt er die Schlüssel- und Regierungsgewalt erst nach dem Ende der Faschingssaison zurück. "Ich hoffe, dass wir im kommenden November noch das 15-jährige Bestehen der Muldentalhalle in der Veranstaltungsstätte feiern können, wenn der WCC vorher drin war", sorgte er sich gestern Mittag mit einem Augenzwinkern.