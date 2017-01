Warum ein Sohn seine Mutter verklagt

Der Landtagsabgeordnete Mario Pecher (SPD) zieht gegen Waltraud Pecher vor Gericht. Es geht um Geld, Grundstücke und verletzte Gefühle.

Von Michael Stellner

erschienen am 11.01.2017



Zwickau. Wenn sich Eltern und Kinder so zerstreiten, dass sie sich vor Gericht wiedersehen, ist das tragisch - aber genauso alltäglich. Von öffentlicher Bedeutung ist das nur selten. Ist das beim Streit zwischen Waltraud (72) und Mario Pecher (54) anders? Wie privat ist die Auseinandersetzung der Zwickauer SPD-Stadtrats und Landtagsabgeordneten und seiner eigenen Mutter? Wie viele Details müssen, wie viele sollen in die Öffentlichkeit kommen?

Über dem Tresen in der Gaststätte von Waltraud Pecher hängt eine Uhr, deren Zeiger verkehrt herum laufen. Im Ofen knistert Holz. "Mich bekommt hier keiner raus", sagt sie. "Kein Richter und schon gar nicht mein Sohn." Mario Pecher ist der Eigentümer der beiden Grundstücke, auf denen sich die Gaststätte "Zum Sternblick" befindet. Er hat auf Räumung geklagt. Seine Mutter soll das Gelände verlassen. Ende des Monats wird sich das Zwickauer Landgericht damit befassen.

Der Familienstreit ist kompliziert. Es geht um Geld, Grundstücke und verletzte Gefühle. Waltraud Pecher ist freundlich, redet sich aber schnell in Rage, verfängt sich in Details. Dann gestikuliert sie, wird laut, wittert überall Verschwörungen. Im Mittelpunkt sieht sie ihren Sohn, mit dem sie 2010 zum letzten Mal gesprochen haben will. "Ihm geht es nur ums Geld. Ihm ging es immer nur ums Geld", ruft sie.

Man fragt sich als Berichterstatter, wie viel davon wirklich in die Öffentlichkeit gehört. Aber Waltraud Pecher drängt selbst immer wieder mit voller Kraft darauf. In mehreren Internet-Videos aus dem vergangenen Jahr beschimpft sie ihren Sohn als Betrüger, als jemanden, der über Leichen gehen würde. Wörtlich sagt sie: "Diesen Mann zu vernichten, das ist mein Ziel."

2016 eskaliert der Streit. Die Gastwirtin bringt am Wasserturm neben der Gaststätte ein Transparent an, auf dem weithin sichtbar zu lesen ist: "Landtagsabgeordneter enteignet Eltern." Das Plakat wird nach kurzer Zeit gestohlen. Videos mit immer neuen Vorwürfen tauchen auf. Der Höhepunkt ist während einer Stadtratssitzung im September erreicht, in der Waltraud Pecher Tumulte auslöst. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) verschärft danach die Besucherordnung.

Waltraud Pecher hatte von der Zuschauertribüne Flugblätter abgeworfen, auf denen sie die Vorwürfe gegen ihren Sohn erneuert. Es kommt zum Gerangel zwischen zwei Zuschauern, das Ordnungsamt entfernt einen Gast gewaltsam, die AfD verlässt aus Protest den Saal. Für Waltraud Pecher bleibt die Aktion folgenlos. Sie besucht die Sitzungen weiter. "Es tut mir leid, was daraus geworden ist", sagt sie. "Aber ich würde es wieder tun."

Wie es genau zum Bruch mit ihrem Sohn gekommen ist, ist das Einzige, das Waltraud Pecher öffentlich nicht sagen will. Ansonsten erzählt sie von Geld, das für Grundstücke und Häuser geflossen oder nicht geflossen sein soll, das einer dem anderen schulde. Gleichzeitig behauptet sie, sich aus Geld nichts zu machen.

Den politischen Gegnern Mario Pechers kommt der Feldzug der Mutter gelegen. Die Videos, in denen sie gegen den angeblichen Sumpf vom Leder zieht, werden von einem rechten Zwickauer Youtube-Kanal hergestellt und verbreitet. Ansonsten machen die Filmer Stimmung gegen Flüchtlinge und die Oberbürgermeisterin.

Auch die Zwickauer AfD-Stadtratsfraktion nimmt den Streit gerne auf. Sie hat mit dem SPD-Mann wegen dessen markiger Sprüche ohnehin noch eine Rechnung offen. Mario Pecher soll die Fraktion einmal als "braunen Haufen" bezeichnet haben, was ihm AfD-Fraktionsgeschäftsführer Frank-Frieder Forberg bis heute übel nimmt.

Waltraud Pecher und Forberg stellen Strafanzeigen gegen Mario Pecher. Der Vorwurf lautet auf Wahlbetrug und Fälschung von Wahlunterlagen. Mario Pecher soll seine Zwickauer Wohnung überhaupt nicht benutzen, sondern bei seiner Ehefrau leben, der CDU-Landtagskollegin und Bürgermeisterin von Hartmannsdorf Kerstin Nicolaus. Als Folge, fordern sie, müsste er aus dem Stadtrat fliegen.

Aber die Staatsanwaltschaft ermittelt nicht einmal. Juristisch sei es egal, ob sich Pecher länger in der Zwickauer Haupt- oder der Hartmannsdorfer Nebenwohnung aufhält, argumentiert der Staatsanwalt. Stattdessen werde als Hauptwohnung angesehen, wo sich der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen befinde. Und das sei nun einmal aufgrund der vielen politischen Verpflichtungen Zwickau. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden bestätigt diese Sicht im Juli noch einmal. Waltraud Pecher geht wieder von einer Verschwörung aus. Die Justiz sei auch noch mit im Boot.

Mario Pecher sieht müde aus, als er die Tür öffnet. Zum Gespräch hat er ins Büro in der Zwickauer Talstraße gebeten. Ein Stockwerk höher befindet sich seine Hauptwohnung, vor der ein Paar ausgelatschter Turnschuhe steht. Dorthin lädt er aber nicht ein. "Über die Mutt", sagt er, "rede ich nicht in der Zeitung." Das Spannungsfeld, wie er es formuliert, ist für ihn privat. Überhaupt sei das Ganze nur in Zwickau ein Thema, und dort auch nur unter seinen Gegnern. In Dresden habe ihn noch nie jemand darauf angesprochen.

Dann aber sagt er doch etwas zur Räumungsklage gegen seine Mutter: "Seit mehr als acht Jahren werden alle mit dem Eigentum verbundenen Kosten, insbesondere Finanzierungskosten, ausschließlich von mir getragen. Dem stehen keine Einnahmen gegenüber."

Mario Pecher spricht noch eine Weile von Grundstücken, von Geld, und dass er wütend ist, wenn die AfD jetzt Veranstaltungen in der Gaststätte abhält. Irgendwann erzählt er von Weihnachten, das er gemeinsam mit seiner Ehefrau und den Kindern feiert, übrigens in Hartmannsdorf. "Wenn ich daran denke, wie schön das sein kann", sagt Pecher, bevor er den Satz abbricht. Er kämpft mit den Tränen.

Gestern kündigt Waltraud Pecher an, ihren Sohn wegen Verleumdung verklagen zu wollen. Zudem zieht sie ihre Einwilligung zurück, sich vor dem Lokal fotografieren zu lassen. Ihr sei ein Video gezeigt worden, auf dem der Verfasser dieses Artikels ihren Sohn freundlich gegrüßt haben soll. Jetzt zweifle sie an der journalistischen Objektivität.