Wasserschaden: Straße in Innenstadt gesperrt

erschienen am 22.04.2017



Zwickau. Offenbar wegen einer Havarie am Pumpspeicherwerk war der Dr. Friedrichs-Ring teilweise gesperrt an der Auffahrt zur B 93 in Richtung Schneeberg. Das teilte die Polizei mit. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 21 Uhr andauern.

Ursache für den Wasseraustritt könnte eine größere Havarie am Pumpspeicherwerk sein. Nach Angaben der Feuerwehr ist offenbar ein Pumpenraum voll Wasser gelaufen. Das Technische Hilfswerk ist mit drei Lastern und 19 Einsatzkräften vor Ort, die Feuerwehr mit elf Kamaraden, um den Schaden zu beheben. (fp)