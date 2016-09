Weg zu Elterngrab fÃ¼hrt Ã¼ber wilden Autofriedhof

Weg zu Elterngrab führt über wilden Autofriedhof

Ein illegaler Schrottplatz ist abseits der Thurmer Straße entstanden - lange ohne Wissen von Stadt- und Kreisverwaltung.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 17.09.2016



Zwickau. Es ist nicht die reine Lust am Spazierengehen, die den Rentner Christian Coch und seine Frau Ursula regelmäßig den Weg von ihrer Wohnung am Muldenufer über den Fluss und auf dem Pölbitzer Weg zum Pölbitzer Friedhof nehmen lässt: "Meine Eltern sind dort beigesetzt", erzählt der 74-Jährige. Um so ärgerlicher ist es für ihn, dass die letzten Meter auf dem Weg zu dem Gottesacker, eben auf dem Pölbitzer weg parallel zur Thurmer Straße, einen alles andere als würdigen Anblick bieten. Es geht ihm nicht um die Garagenanlage aus DDR-Zeiten. Sondern um das, was sich drumherum angesammelt hat. Auf einer Freifläche zwischen den Garagen häufen sich Sperrmüll und Altreifen. Auf der anderen Seite des Wegs schließlich sind längs zwischen zwei Baumreihen Stoßstange an Stoßstange zehn Schrottautos abgestellt. Coch ist kein Mensch, der so etwas still schluckt: "Entsteht hier ein neuer Autofriedhof und Müllabladeplatz?" - unter dieser Frage machte er "Freie Presse" mit einer illustrierten E-Mail auf den untragbaren Zustand aufmerksam. Die wiederum fragte bei der Stadtverwaltung an. Der war laut Stadtsprecher Mathias Merz diese wilde Deponie noch nicht bekannt, zuständigkeitshalber reichte sie jedoch den Fall an die Untere Abfallbehörde des Landkreises weiter.

Die meldete diese Woche Vollzug: Es seien, so Kreissprecherin Ilona Schilk, Anfragen sowohl zu den Haltern der zehn Schrottautos vorgenommen worden. Auch sei man dabei, die Verantwortlichen für den Sperrmüll an den Garagen zu ermitteln. Bei mittlerweile sechs der zehn Fahrzeuge stehe überdies inzwischen zweifelsfrei fest, dass sie nur noch Abfall sind. Bei vieren steht das noch nicht fest. Nunmehr liefen abfallrechtliche Verfahren, beginnend mit Anhörungen.