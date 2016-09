Welchen soll Zwickau nehmen?

Bei der Sichtung der Bäume für den Weihnachtsmarkt 2016 sind zwei Kandidaten übrig geblieben. Den Baum des Jahres zu küren, überlässt die Kultour Z. jetzt den Besuchern.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 07.09.2016



Zwickau. So viel steht fest: Einer von beiden wird's. Aber welcher? Nach dem Aufruf der Kultour Z., Bäume zur Spende anzubieten, lagen zehn akzeptable Bewerbungen vor. Mittwoch vergangener Woche hatte Kultour-Z.-Marktchef Matthias Rose mit Fachleuten des Markneukirchner Forstbetriebs Jacob die Bäume in Stadtgebiet und Umland inspiziert, von denen acht aussortiert wurden. "Einige mit der Option, dass die Besitzer sich wieder bewerben, wenn die Bäume größer sind", so Rose. Hier nun die Kandidaten, über die unter anderem die "Freie Presse" abstimmen lässt. Die Ergebnisse der Umfragen werden später zusammengeführt. Baum A (links) steht im Südosten Zwickaus. Es handelt sich bei ihm um eine Tanne von geschätzten 24 bis 25 Metern Höhe. Baum B steht im Nordosten Zwickaus. Es handelt sich bei ihm um eine Colorado-Tanne von geschätzten 18 bis 19 Metern Höhe.