Westsachsen üben Leben retten

Hemmschwellen bei der Wiederbelebung abgebaut hat gestern ein Team vom Krankenhaus Lichtenstein in den Zwickau-Arcaden. Die Ärzte warnten vor einem einzigen Fehler.

Von Viola Martin

erschienen am 18.10.2016



Zwickau. Lebensretter waren gestern zwischen Nordsee und McDonalds in den Zwickau-Arcaden aktiv. Zum Glück handelte es sich um keinen Ernstfall. Ein Team vom DRK-Krankenhaus Lichtenstein zeigte Passanten, wie sie selbst im Ernstfall Leben retten können. Das Angebot wurde rege genutzt. Mehr als 600 Interessierte übten Herzdruckmassage, Beatmung und den Umgang mit dem Defibrillator zum ersten Mal. Oder sie frischten ihr Wissen auf.

Peter Junghänel, leitender Chefarzt des Lichtensteiner Krankenhauses, war mehr als zehn Jahre als Notarzt im Rettungswagen und weitere mehr als zehn Jahre mit dem Rettungshubschrauber in der Region unterwegs. Er hat öfter erlebt, dass Angehörige oder Passanten aus Angst, etwas falsch zu machen, nicht geholfen haben, sodass Menschen starben oder starke Hirnschäden davontrugen. "Dabei ist die Wiederbelebung einfach. Man kann nichts falsch machen. Der einzige Fehler ist, nichts zu tun", sagte er. "Wir wollen mit unserer Aktion Hemmschwellen abbauen und die Leute animieren, im Ernstfall schnell aktiv zu werden."

Heidrun Hartig (73) hatte in der "Freien Presse" von der Aktion gelesen und war gezielt gekommen. Die Zwickauerin ließ sich Herzdruckmassage und Defibrillator genau erklären und übte den Umgang damit auch selbst. Am Ende sagte sie: "Jetzt habe ich ein besseres Gefühl. Ich weiß, dass ich im Ernstfall helfen kann." Christiane Nürnberger (55) aus Wildenfels hat ebenfalls beides selbst ausprobiert. "Ich finde die Aktion gut. Es ist wichtig, dass man so etwas trainiert", sagte sie. Robert Günthel (20) und Janine Sternheimer aus Reichenbach im Vogtland haben erst vor Kurzem DRK-Lehrgänge absolviert. Trotzdem unterbrachen sie ihren Einkaufsbummel und übten erneut, um im Ernstfall fit zu sein. Eine Gruppe Asylbewerber aus Libyen, Afghanistan und Eritrea war mit Lehrerin Esther Bürkner von der Benedict School gekommen, weil sie gerade einen Erste-Hilfe-Workshop absolvieren.

Der Chefarzt war begeistert von der Resonanz, die die Aktion gefunden hat, und will mit seinem Team auf alle Fälle wiederkommen. Für das Arcaden-Management hat er noch ein paar Tipps, wie sich das Einkaufszentrum besser für Notfälle rüsten kann - beispielsweise mit modernen Defibrillatoren, die auf beiden Etagen an gut sichtbaren Stellen öffentlich schnell für Personal und Kunden zugänglich sind.