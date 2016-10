WestsÃ¤chsische Forscher wollen den Gedanken Beine machen

Westsächsische Forscher wollen den Gedanken Beine machen

Die Zwickauer Hochschule entwickelt ein System, das schwer Gelähmten helfen soll, sich wieder zu bewegen. Der Teufel steckt aber im Detail.

Von Michael Stellner

erschienen am 13.10.2016



Zwickau. Die Idee klingt zunächst einfach: Lässt sich das Bein nicht mehr bewegen, weil ein bestimmter Nerv durchtrennt ist, dann legt man einfach einen künstlichen Nerv in den Körper, der die Gehirnsignale an die richtigen Stellen transportiert. Und schon wäre eine Querschnittlähmung kein unabwendbares Schicksal mehr. Daran arbeiten derzeit zahlreiche Wissenschaftler der Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) über alle Institutsgrenzen hinweg gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut Dresden und der Universitätsklinik Leipzig. Aber ganz so einfach haben es die Forscher dann eben doch nicht.

Gehirnströme als Steuerimpulse zu verwenden, ist im Grunde nichts Neues. Schon jetzt gelingt es, Roboter allein durch Gedanken zu steuern. Aber die von der WHZ erforschte Methode verzichtet auf künstliche Körperteile. Sie käme ohne Prothesen aus, sondern soll Arme und Beine ansteuern. "Einzellösungen gibt es schon", sagt Dirk Winkler von der Leipziger Uniklinik. "Allerdings sind diese meist für den jeweiligen Patienten maßgeschneidert worden." Auf die breite Masse ließen sie sich bisher nicht anwenden. Genau das wollen die Forscher nun aber erreichen. Das Projekt hat im August Fahrt aufgenommen und wird vom Europäischen Sozialfonds mit 1,2 Millionen Euro gefördert.

Bei einer Querschnittlähmung ist zwar der Nerv durchtrennt, die Ankopplung an den Muskel aber noch vorhanden, erläutert die Professorin für Biomedizin, Eleonore Heiland. "Ein Nerv ist nichts anderes als eine elektrische Leitung. Wir versuchen, den Hirnstrom aufzunehmen und von außen nach der Unterbrechung im Rückenmark in den Nerv einzuspeisen." Das Auslesen geschieht über ein Elektroenzephalogramm (EEG), eine Haube, die Gehirnströme auf der Kopfhaut misst. .

Aber schon das Auslesen der richtigen Impulse ist extrem kompliziert. In einem Experiment steuert der Informatiker Dominik Wetzel ein Computerprogramm nur durch Gedanken. Das geht zwar leidlich, aber längst nicht perfekt. Ein zweiter Versuch geht komplett schief, nämlich die Initialen der WHZ zu buchstabieren. Wetzel erwischt im gedankengesteuerten Schreibprogramm keinen einzigen richtigen Buchstaben. "Probleme entstehen durch Neben-Impulse, die auftreten, wenn jemand durch äußere Einflüsse abgelenkt wird", sagt die Medizinerin Cornelia Matzke. Diese Störungen müsse man herausfiltern, um das Gerät alltagstauglich zu bekommen. "Unser Ziel ist schließlich, dass Gelähmte wieder laufen können", sagt sie.

So verlockend das klingt, so wenig Hoffnung dürfen sich Patienten machen, die bereits jetzt an einer Lähmung leiden. "Nach einem halben Jahr funktioniert die Muskulatur nicht mehr", sagt Neurochirurg Winkler. Zum Einsatz könnte das Modell deshalb nur bei neu auftretenden Lähmungen kommen. Auch unklar ist noch, wie das Signal übertragen werden soll - entweder durch die Haube oder durch einen Chip im Gehirn. Das Projekt läuft zunächst über drei Jahre und soll vor allem Grundlagen erarbeiten.