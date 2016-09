Wie sich der Hirsch Ã¼ber die Jahrhunderte wichtig machte

Wie sich der Hirsch über die Jahrhunderte wichtig machte

Kreisgeschichte(n) Woher Westsachsens Städte und Dörfer ihre Namen haben. Teil 8: Hirschfeld

Von Sara Thiel

erschienen am 30.09.2016



Hirschfeld. Manche Dinge liegen einfach auf der Hand. Der Name von Hirschfeld zum Beispiel. Kommt von Hirsch. Und von Feld. Fertig.

Das heißt: So leicht ist es im Leben selten. Hirschfeld kommt nicht von Hirsch. Der 1300-Seelen-Ort am Rande des Landkreises wurde 1282 erstmals erwähnt - als Hersfeldt. Wie sich das herleitet, weiß allerdings niemand. Auch Achmed Neef zuckt da mit den Achseln. Der geschichtsinteressierte Kirchenvorstand sagt: "Wir haben schon darüber gesprochen. Aber wir kriegen es nicht raus. Es kann keiner richtig zuordnen." Generell klaffen in der Ortsgeschichte einige Löcher. Auch das Kirchenarchiv ist nur bedingt aussagefähig. Das könnte auch daran liegen, dass der kleine Ort an der Grenze zum Vogtland über die Jahrhunderte oft die Herrschaft gewechselt hat.

Einmal drohte Hirschfeld sogar ganz von der Landkarte zu verschwinden, denn die Pest hatte ein Gutteil der Einwohner dahingerafft. Doch es siedelten sich neue Menschen an, die hier leben wollten. 1870 schenkte ihnen Achim von Arnim ein Tiergehege mit Damhirschen. Aus dem Gehege wurde 1956 ein richtiger Tierpark. Nicht nur mit Damhirschen, sondern auch mit Rothirschen. Mit der weit über Hirschfeld hinaus beliebten Einrichtung macht der Ort inzwischen seinem heutigen Namen alle Ehre.

Fast könnte man sogar meinen, den Hirsch schon als Bestandteil des Ortswappens gesehen zu haben. Aber da erinnert man sich tatsächlich eher an ein Hinweisschild zum Tierpark. Denn das Dorf besitzt gar kein eigenes Wappen. "So etwas kann man auch gar nicht einfach so entwerfen", sagt Achmed Neef. Er hat für die Kirche St. Michaelis mitten im Ort ein Signet entwickelt. Das kam so gut an, dass sich die Hirschfelder auch etwas Eigenes für ihren Ort gewünscht haben. Doch Neef musste feststellen, dass schon die Regeln für die Gestaltung eines Hinweisschildes an der Autobahn so streng sind, dass er diese Aufgabe lieber denen überlassen hat, die sich ständig damit beschäftigen. Bei einem Wappen sind die Auflagen noch heikler. Deswegen bleibt Hirschfeld ohne eigenes Wappen. Aber mit eigenen Hirschen.