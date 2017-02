Wieck-Gymnasium: Turnhallenbau rückt näher

erschienen am 07.02.2017



Zwickau. Zum geplanten Neubau einer Zwei-Feld-Halle für das Zwickauer Clara-Wieck-Gymnasium werden jetzt Nägel mit Köpfen gemacht. Am Montag vergab der Bauausschuss des Zwickauer Stadtrats die Aufträge für den Abriss der Gebäude am Biel, wo die neue Halle entstehen soll. Laut Liegenschafts- und Hochbauamt sollen die Abrissarbeiten auf dem Gelände Am Biel 1 am 27. Februar beginnen. Die neue Sporthalle soll bis August 2018 fertig sein. Kosten: 3,9 Millionen Euro. Das Clara-Wieck-Gymnasium hat bisher keine eigene Turnhalle. Der Zwickauer Stadtrat hatte deshalb im Juni 2016 den Beschluss zum Neubau gefasst. Gleichzeitig fiel die Entscheidung, das Objekt am Standort Biel zu errichten.

Dafür sind zunächst Abrissarbeiten nötig, die laut Stadtverwaltung bis Mai oder Juni dauern sollen. Während dieser Zeit ist im Baustellenbereich und auf den angrenzenden Straßen mit Baulärm und Einschränkungen zu rechnen, insbesondere auf dem Turnerweg, der Bielstraße und den zuführenden Straßen. Mit den Umweltbehörden wurden alle Maßnahmen abgestimmt, heißt es aus dem Zwickauer Rathaus.

Parallel zu den Abrissarbeiten werden die Planungen für den Neubau der Sporthalle und die öffentlichen Ausschreibungen für die Bauleistungen fortgeführt, sodass nach dem Abbruch mit den Rohbauarbeiten begonnen werden kann. Nach Fertigstellung der Sporthalle ist die Instandsetzung des Turnerweges geplant. (nd)