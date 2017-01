Wildtiere sollen in Zwickau aus der Manege verschwinden

Leipzig und Chemnitz haben es bereits verboten, jetzt könnte die Muldestadt folgen: Tierschützer wollen ein Auftrittsverbot für Zirkusse durchsetzen, die mit Elefanten, Löwen und Co. anreisen.

Von Frank Dörfelt

erschienen am 27.01.2017



Zwickau. Tiger, Robben sowie alle anderen dressierten Wildtiere sollen nach dem Willen der Zwickauer Tierschutzinitiative "Animal Identification Service" bei Zirkusgastspielen in Zwickau künftig aus dem Programm verschwinden. Gestern hat Vereinschef Matthias Sawert eine entsprechende Petition an Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) übergeben. 1722 Unterschriften waren zuvor bundesweit per Internet gesammelt worden, 566 davon kamen aus dem Landkreis Zwickau.

"Wir werden prüfen, wie wir damit umgehen", sagte Findeiß. "Es muss geklärt werden, inwieweit wir als kreisangehörige Stadt hier überhaupt aktiv werden dürfen." Die städtische Stellungnahme wird dem Verwaltungsausschuss vorgelegt, der im März entscheiden soll, ob die Petition angenommen oder abgelehnt wird.

Für Matthias Sawert ist das Auftrittsverbot nicht verhandelbar. Er will in den nächsten Wochen Überzeugungsarbeit leisten, um die Zwickauer für das Problem zu sensibiliseren. Vor allem den Kindern werde ein falsches Bild von Wildtieren vermittelt. "Wildtiere bleiben immer Wildtiere", sagt er. Elefanten, die Kopfstand machen, seien nicht hinnehmbar. Außerdem protestiert er gegen die Haltungsbedingungen. "Tiger, die in engen Käfigen nur hin und her laufen, oder Elefanten, die angekettet ständig mit dem Kopfschütteln: Das ist Tierquälerei." Die kontrollierenden Veterinärbehörden hätten bisher wenig an den Zuständen ändern können. Jetzt sei auch die Politik gefragt. Nach Angaben von Sawert haben bereits etwa 50 Städte in Deutschland Auftrittsverbote verhängt, darunter Chemnitz und Leipzig. Auch in Annaberg-Buchholz steht eine Stadtratsentscheidung zu dem Thema an.

Simon Hörmeyer, Pressesprecher des Circus Probst, hatte beim letzten Gastspiel in Zwickau den Vorwürfen der Tierschützer widersprochen. Der Circus Probst setze auf Transparenz und veröffentliche regelmäßig aktuelle Tierarzt-Vermerke - ohne Probleme. Tiere seien das Kapital des Zirkus, so Hörmeyer. Man könne es sich gar nicht leisten, sie schlecht zu behandeln. Dass es aber auch schwarze Schafe in der Branche gibt, bestritt er nicht. "Jedem, der die Regeln zur Tierhaltung nicht einhält, sollten diese weggenommen werden." (mit tk)