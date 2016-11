Wilkau-Haßlau: Carnevalsverein entert Rathaus

erschienen am 11.11.2016



Wilkau-Haßlau. Mit Anne I. hat der Wilkauer Carnevalsverein (WCC) am Freitag die Zwickauer Stadtmanagerin Anne Klüglich zur Faschingsprinzessin gekrönt. Mit ihrem Mann Michael Kuhl, der aus dem Rheinland stammt, bildet sie das neue Prinzenpaar. Während die Kleinstadt Wilkau-Haßlau mit dem WCC einen traditionsreichen Carnevalsverein hat, gibt es in der Kreisstadt Zwickau keinen mehr. Deshalb hatten die beiden Zwickauer, die nicht nur in der närrischen Jahreszeit, sondern auch im wahren Leben ein Paar sind, zugesagt.

Vor der Krönungszeremonie hatte Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) den Schlüssel an den WCC-Präsidenten Lutz Voigtmann übergeben. Das neue Motto lautet "Der WCC hat nachgedacht, welcher Job euch Freude macht". Unter diesem wird der Verein ab dem 21. Januar bei sechs Veranstaltungen im Landkreis Zwickau für Stimmung sorgen. Erstmals seit vielen Jahren tritt er auch wieder in Wilkau-Haßlau auf, und zwar am 25. Februar in der Muldentalhalle. (fp)