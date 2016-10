Wilkau-Haßlau: Lkw erfasst ältere Frau - B93 Richtung Zwickau gesperrt

erschienen am 25.10.2016



Wilkau-Haßlau. Eine ältere Frau ist am Dienstagvormittag auf der B93 in Wilkau-Haßlau aus noch ungeklärter Ursache von einem Laster erfasst worden. Ersten Angaben zufolge erlitt sie schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstützte den Rettungsdienst bei der Arbeit, der mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber im Einsatz war. Die B93 in Richtung Zwickau ist ab der Muldenbrücke derzeit voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. (nikm)