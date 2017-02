Wismut-Kunst am Domhof zu sehen

erschienen am 02.02.2017



Zwickau. Rund 80 Werke aus der Kunstsammlung der Wismut werden ab Sonntag in der Galerie am Domhof in Zwickau zu sehen sein. Die Auswahl der Gemälde, Grafiken und einiger Holzarbeiten gibt einen Überblick darüber, wie vielfältig das Kunstschaffen rund um den Uranbergbau war. Neben Auftragsarbeiten, die die Wismut-Nachfolgerin aus Kulturhäusern, Schulen oder Gesundheitseinrichtungen zusammengetragen hat, hängen auch zahlreiche Arbeiten von Laien an den Wänden. Teil unter pürofessioneller Anleitung haben viele Kumpels und Wismut-Angestellte gemalt und gezeichnet - und das durchaus nicht nur im Stile des sozialistischen Realismus. Dass einige der Bilder dadurch realistischer ausfielen als es der Obrigkeit lieb war - auch das lässt sich in der Ausstellung erkennen. Man muss nur genau hinschauen.

Die Schau "Einblicke: Ausgewählte Werke der Wismut-Kunstsammlung" wird am Sonntag, 11 Uhr in der Galerie am Domhof in Zwickau eröffnet. Zu sehen ist sie jeweils dienstags bis sonntags bis zum 26. März. (sth)