Wo in der Zwickauer Innenstadt der Schuh drÃ¼ckt

Wo in der Zwickauer Innenstadt der Schuh drückt

Eine neue Studie soll herausfinden, wie sich die Einkaufsmöglichkeiten im Zentrum verbessern lassen. Die Fragerunde brachte erste Erkenntnisse.

Von Michael Stellner

erschienen am 07.10.2016



Zwickau. Das einzige trockene Fleckchen zum Einkaufen sind gestern Vormittag die Arcaden. In das Einkaufszentrum haben sich die wenigen Leute geflüchtet, die schon vor 10 Uhr in Zwickau unterwegs sind. Draußen geht über dem Stadtzentrum ein Wolkenbruch nieder. Vielleicht verhagelt gerade das dem Bartträger die Laune. "Attraktivität der Innenstadt? Note sechs", knurrt er. "Früher gab es hier schöne Cafés, Bars und sowas. Heute sind überall nur noch Döner, Döner, Döner."

Die Frage nach dem Flair ist nur eine von insgesamt 56, die zur breit angelegten Studie "Vitale Innenstädte 2016" gehören. Damit wollen die Macher herausfinden, wie die Kunden die Einkaufsmöglichkeiten in Stadtzentren bewerten. Aufgelegt hat sie das Institut für Handelsforschung in Köln. Zwickau gehört zu den teilnehmenden 166 Städten. Das Stadtmanagement, die Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie die Westsächsische Hochschule (WHZ) befragten gestern Passanten zu ihrer Meinung.

Eine Teilnehmerin an der Stichprobe ist Ursula Stiegler. Sie streichelt ihrer Enkelin über den Kopf. Wie das Angebot an Spielwarengeschäften ist? "Na, was meinst du? Sagen wir gut?" Enkeltochter Alexa (9) nickt. Ein paar Meter weiter an einem kleinen Tisch in den Arcaden wartet Miriam Günl. Viele Passanten gehen gezielt auf die 27-Jährige zu, weil sie das Hinweisschild zur Befragung gelesen haben und gern ihre Meinung kund tun wollen.

Günl ist als Fragestellerin aktiv, interessiert sich aber ganz besonders für die äußerst kritischen Kunden. Und das nicht ohne Grund: Ihre Familie betreibt die Gü-Sport-Geschäfte in der Region. Ihre persönliche Meinung zur Zwickauer Innenstadt: "Die Parkmöglichkeiten sind katas- trophal. Vor allem, dass überall die Parkgebühren so stark angehoben wurden."

Dabei gibt es eigentlich nicht zu wenige Parkplätze, aber die, die da sind, erscheinen den Befragten als zu teuer. Am Nachmittag liegen die ersten 80 ausgefüllten Fragebögen im Büro von Stadtmanagerin Anne Klüglich. Eine erste Bilanz bestätigt den Eindruck. "Sehr viele beschweren sich übers Parken, aber das haben wir erwartet", sagt Klüglich. Was ihr außerdem aufgefallen ist: dass Menschen von außerhalb die Stadt besser bewerten als die Zwickauer selbst. Ob sich diese ersten Eindrücke tatsächlich bestätigen, wird wahrscheinlich erst im Februar 2017 feststehen. Dann will das Kölner Institut die Resultate veröffentlichen.

Aber was soll das Ganze bringen? Kathrin Stiller von der IHK erhofft sich Erkenntnisse darüber, wie groß das Einzugsgebiet der Stadt ist, wie die Kunden die Sauberkeit und Sicherheit wahrnehmen und welche Geschäfte sie vermissen. Danach, sagt Stadtmanagerin Klüglich, könne man gezielt versuchen, entsprechende Läden anzusiedeln. Eine zweite Befragung ist morgen zwischen 9 und 20 Uhr vorgesehen.