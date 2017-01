Wohnungsbrand in Zwickau - Offenbar zwei Verletzte

erschienen am 20.01.2017



Zwickau. In einem Wohnhaus an der Helmholtzstraße in Zwickau ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Rettungsleitstelle mitteilte, brannte es im Erdgeschoß des Gebäudes. Ersten Angaben zufolge wurden zwei Menschen verletzt.

Laut Leitstelle gab es eine starke Rauchentwicklung, auch im Treppenhaus. Im zweiten Stock sollen drei Personen eingeschlossen gewesen sein. Sie mussten offenbar von der Feuerwehr gerettet werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Zwickau sowie die Freiwillige Feuerwehr Oberhohndorf. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor. (fp/nikm)