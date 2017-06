Wunderlich-Prozess: Bringt ein Zellengeständnis die Wende?

Seit seiner Verhaftung im März 2016 schweigt der Beschuldigte. Nun soll er einem Mithäftling von der Tat berichtet haben.

Von Gabi Thieme

erschienen am 12.06.2017



Zwickau/Plauen. Im Prozess um die Ermordung einer 18-Jährigen vor 30 Jahren in einem Wald bei Plauen hat der angeklagte 62-Jährige offenbar sein Schweigen gebrochen. Aber nicht vor dem Zwickauer Landgericht, wo er seit Dezember beharrlich schweigt, sondern gegenüber einem Mitgefangenen, mit dem er sich in der JVA Zwickau eine Zelle teilt. Er soll ihm im Mai berichtet haben, dass er eine junge Frau vom Moped gestoßen, sie vergewaltigt und schließlich umgebracht habe. Deshalb sei er im Gefängnis.

Der Zellenkumpel soll das einer Wärterin der JVA mitgeteilt haben, danach dem Gefängnispfarrer. Wie Nebenklageanwalt Guido Zengerle am Rande des 33. Verhandlungstages am Montag sagte, gebe es auch eine einsprechende schriftliche Mitteilung vom sogenannten Zellengeständnis an die Staatsanwaltschaft Chemnitz - an jene Anwältin, die den Mithäftling seinerzeit angeklagt hatte. Dieser soll nun am kommenden Montag im Zeugenstand die Umstände des Geständnisses dem Gericht schildern. Nebenklageanwalt Herbert Posner warnte allerdings davor, ein solches Zellengeständnis im Vorfeld überzubewerten: "Man muss sich den Mann erst einmal anhören. In der Regel verspricht sich ein Häftling von solch einem Schritt Vorteile. In diesem Fall könnte es sein, dass er auf vorzeitige Entlassung hofft - noch vor Verbüßung von zwei Dritteln seiner Haftstrafe." Warum der Mann im Gefängnis sitzt, konnte der Rechtsanwalt zunächst nicht sagen.

Der Mitgefangene ist von Beruf Altenpfleger. Deshalb hatte man ihn nach der Verlegung des Angeklagten Helmut S. vom Haftkrankenhaus Leipzig in die JVA Zwickau im März mit in dessen Zelle untergebracht. Er sollte dem Frührentner, der sichtbar von einem Schlaganfall 2012 gezeichnet ist, bei alltäglichen Dingen helfen. Das sei aber offenbar gar nicht erforderlich. Der Angeklagte könne sich trotz halbseitiger Lähmungen selbst die Zigaretten stopfen, allein den Fernseher bedienen und allein "den Hintern abwischen", soll der Mitinsasse berichtet haben, so Anwalt Zengerle.

Mit großer Spannung verfolgten die Prozessbeteiligten am Montag den Bericht des psychiatrischen Sachverständigen Jan Lange. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie von der Uni-Klinik Dresden hatte den Beschuldigten zweimal begutachtet und sollte am Montag nicht nur dessen Schuldfähigkeit zur Tatzeit einschätzen, sondern auch, ob er angesichts seiner gesundheitlichen Defizite der Verhandlung folgen, also überhaupt verurteilt werden könne.

"Als ich ihn nach dreieinhalb Monaten das zweite Mal besuchte, erkannte er mich sofort wieder und fragte, was ich denn jetzt noch mal wolle", berichtete der Mediziner. Das allgemeine Auffassungsvermögen, sein Landzeitgedächtnis und sein Orientierungsvermögen seien trotz des Schlaganfalls intakt. Allerdings sei das Sprachzentrum bleibend geschädigt, was zu Sprachstörungen führe. "Diese Sprachstörungen lassen die Ergebnisse von zwei kognitiven Tests schlechter aussehen, als sie sind", sagte der Mediziner. Er hält Helmut S. zwar für eingeschränkt verhandlungsfähig, aber nicht für verhandlungsunfähig. Deshalb habe er dem Gericht auch empfohlen, nie länger als zwei Stunden und immer mit einer Pause zu verhandeln. "Bei ihm sind wesentliche Kompetenzen erhalten. Allerdings neigt er dazu, sich passiv zurückzulehnen und den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen."

Als er ihn zu dem Mordfall fragte, habe Helmut S. gesagt, er sei das nicht gewesen. "Es ist aber unplausibel, dass ein begangener Mord vergessen wird", sagte der Gutachter auf eine Nachfrage der Verteidigung. Simulieren würde S. nicht. "Das heißt aber nicht, dass er nicht vielleicht Informationen zurückhält."

An den vergangenen Verhandlungstagen hatten auch andere Zeugen bestätigt, dass S. längst nicht so gebrechlich ist, wie es den Anschein hat. Er habe auch nach dem Schlaganfall Schach gespielt, auf dem Computer Autorennen simuliert und in Anzeigenzeitungen zumindest die Bierpreise verglichen. Im Fernsehen habe er mit Vorliebe Krimis und Gerichtsserien angeschaut. Eine Kommunikation mit dem Angeklagten, der nur Worte, nie ganze Sätze spricht, sei sogar zu einem Antrag möglich gewesen, mit dem er Rehabilitationsansprüche wegen seiner Haftzeit nach Republikfluchtversuchen durchsetzen wollte.