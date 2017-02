Wunderlich-Prozess: Das sagt ihr letzter Freund

Die Richter machen es den Zeugen nicht leicht: Der am Mittwoch Gehörte aus dem Breisgau erfuhr 48 Stunden zuvor von der Vernehmung. Fast wäre auch ein Unbeteiligter erschienen.

Von Gabi Thieme

erschienen am 01.02.2017



Zwickau/Plauen. Jens D. ist noch immer aufgebracht. Vor zwei Tagen bekam der nahe Freiburg im Breisgau lebende Elektriker eine Vorladung aus Zwickau. Das Landgericht teilte ihm mit, dass man ihn am Mittwoch im Prozess um einen Mord von 1987 als Zeugen hören wolle. Als er Montagabend zurückrief, erreichte er bei Gericht niemanden mehr. Dienstag stimmte der Richter dann einer Hotelübernachtung zu. Jens D. bat seinen Chef um Freistellung und düste mit seinem Pkw nach der Arbeit los - rund 600 Kilometer bis Zwickau. Der 51-Jährige versteht nicht, warum die Ladung so spät kam. Prozessbeobachter hatten ihm erzählt, dass längst bekannt war, wann er gehört werden sollte. D. war der letzte Freund der 1987 in Plauen ermordeten Heike Wunderlich, stand eine Zeit lang auch unter Tatverdacht. 30 Jahre später sitzt er nun dem 61-jährigen Helmut S. gegenüber, der die junge Frau getötet haben soll.

Um ein Haar wäre am kommenden Montag die nächste Panne passiert. Das Gericht hatte für diesen Tag einen weiteren Freund des Opfers vorgeladen. Doch es war ein falscher Zeuge, er hatte nur den gleichen Nachnamen wie der, der im Prozess befragt werden soll. Der Fehler war erst am Mittwoch bemerkt worden. Man versuche nun, bis Montag den richtigen Ex, der jetzt in Thüringen lebt, in den Zeugenstand zu bitten, sagte Richter Klaus Hartmann.

Jens D. hatte Heike Wunderlich 19 Tage vor ihrer Ermordung in Plauen in einer Disko kennengelernt. Sie sei ein ruhiges, aber kontaktfreudiges Mädchen gewesen, "ein grundanständiger Mensch". Das einzige Problem, das sich aufgetan hätte, wäre seine Absicht gewesen, an die Erdgastrasse "Freundschaft" in die Sowjetunion zu gehen. Deshalb sei auch unklar gewesen, was aus ihrer Beziehung würde. Schon am ersten Abend habe es bei ihm zuhause einvernehmlich Sex gegeben. Der Grund, weshalb Jahre später im Zwickel der Thermohose des Opfers Spermienköpfe von D. nachgewiesen werden konnten. Am vergangenen Montag hatte ein Biochemiker des LKA Sachsen erläutert, dass solche Spermienköpfe auch einen Waschgang "überleben". D. hatte jedoch von Anfang an ein Alibi. Und er konnte nachträglich auch anhand seiner Speichelprobe als Mörder ausgeschlossen werden.

Nur vier Mal war Jens D. mit Heike Wunderlich in jedem Frühjahr zusammen, zuletzt am 6. April in Plauen. "Da hatten wir uns für den 11. April, einen Samstag, wieder verabredet." Doch zu diesem Wiedersehen kam es nicht. Einen Tage zuvor war Heike Wunderlich missbraucht und erdrosselt nackt in einem Wald bei Plauen gefunden worden. Jens D. wusste zunächst nichts von dem Verbrechen. Auch nicht, als ihn die Polizei wenig später von der Arbeit im Forstwirtschaftsbetrieb Oelsnitz abholte und stundenlang bis Mitternacht verhörte. "Ich hatte keine Ahnung, worum es ging", erzählte er am Mittwoch am Rande des Prozesses. Als er dann nachts seine Wohnung betrat, habe sie ausgesehen, als hätten Vandalen alles auf den Kopf gestellt. Die Polizei hätte Fotos mitgenommen, die er nie wiedergesehen habe. "Erst durch meine Mutter erfuhr ich, dass Heike tot war." Es sei eine schlimme Zeit gewesen. "Ich habe lange gebraucht, alles zu verarbeiten. Und ich habe versucht, das Geschehen zu verdrängen", begründete der Zeuge seine Erinnerungslücken. Seit 1990 lebt er im Westen. "Als ich die Vorladung bekam, war ich wie vor den Kopf gestoßen. Ich wusste, dass der Mord nie aufgeklärt worden war. Aber ich wusste nichts von dem Prozess."