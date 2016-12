Zebrastreifen vor Schule: Eltern fordern Ampel zurück

Weil die Anlage an der Scheffelberg-Grundschule weggefallen ist, sorgen sich viele Erziehungsberechtigte um ihre Kinder. Im Rathaus gab es deshalb schon einen Krisengipfel.

Von Michael Stellner

erschienen am 07.12.2016



Zwickau. Der Schulweg ist gefährlicher geworden. Davon sind zahlreiche Eltern überzeugt, die eine Petition an die Zwickauer Stadtverwaltung unterzeichnet haben. Sie sorgen sich um ihre Kinder, die jetzt auf dem Weg in die Schule am Scheffelberg nur noch einen Zebrastreifen vorfinden. Und dort, so ihr Vorwurf, seien die Autofahrer nicht so aufmerksam wie vorher an der inzwischen abgebauten Ampel.

Diese musste mit dem Umbau der Sternenstraße im Zwickauer Stadtteil Eckersbach weichen. Elternvertreter René Thierbach sagte bei der Übergabe der Unterschriftenliste an die Stadtverwaltung: "Wir haben festgestellt, dass viele Kinder sich unsicher fühlen. Deshalb wünschen wir uns, die Ampel wieder einzuführen." Alternativ könne man vielleicht Schülerlotsen einsetzen, um für mehr Sicherheit zu sorgen, schlug er vor.

Inzwischen ist jedoch klar, dass sich in absehbarer Zeit nichts an der Situation ändern wird. Baubürgermeisterin Kathrin Köhler (CDU) lud die Eltern kürzlich zum klärenden Gespräch. Man einigte sich darauf, die Petition zunächst zurückzustellen und erst einmal zu beobachten, ob die Überquerung an der Straßenbahnhaltestelle "Westsächsische Hochschule" tatsächlich gefährlicher geworden ist. "Alle Beteiligten werden die Entwicklung des Verkehrsverhaltens an diesem Fußgängerüberweg beobachten", sagt Kathrin Köhler.

Aber wieso hat die Stadt überhaupt an der Stelle die Ampel durch einen Zebrastreifen ersetzt? Eine konkrete Antwort gibt Köhler nicht, beteuert aber, dass die Stadt "verfahrensfehlerfrei" entschieden habe. Verantwortlich ist die Arbeitsgruppe Verkehrsorganisation, die aus Mitarbeitern der Verkehrsbehörde, des Tiefbauamts, des Polizeireviers und der städtischen Verkehrsbetriebe besteht. Der Zebrastreifen sei überhaupt erst möglich geworden, weil Fußgänger anstelle der vorher zwei Fahrspuren nach dem Umbau der Sternenstraße nur noch eine Fahrspur überqueren müssen. Nur in dem Fall könne man einen Zebrastreifen einführen. Andernfalls werde das gar nicht genehmigt, so Köhler. Schülerlotsen wolle man jedenfalls nicht einsetzen. Dafür würden die Voraussetzungen fehlen.

Die Baubürgermeisterin räumt zwar ein, dass ein Zebrastreifen weit weniger Geld kostet als eine Ampel, weist aber den Vorwurf zurück, die Sicherheit der Kinder aus Sparzwängen aufs Spiel zu setzen. "In der Stadtverwaltung gibt es keine Abwägung zwischen Kosten und Sicherheit", sagt sie. Einen Rechtsstreit will die Stadt in keinem Fall ausfechten. Eltern und Rathaus sind so verblieben, dass sie Ende Februar oder Anfang März wieder miteinander reden wollen. Unter Umständen kommt dann der Zebrastreifen wieder auf den Prüfstand.