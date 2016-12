Zentralhaltestelle verliert zentrale Funktion

Dass der unattraktive Bahnhofsvorplatz in Zwickau neu gestaltet wird, ist nach langer Diskussion inzwischen entschieden. Doch auch der Busstopp an der Humboldtstraße wirkt alles andere als einladend. Naht Rettung?

Von Sara thiel

erschienen am 30.12.2016



Zwickau. Eine nahezu verwaister Platz, heruntergekommen und traurig. So präsentiert sich die Zwickauer Zentralhaltestelle. Und das wird noch eine ganze Weile so bleiben. In der Stadt sind zunächst einmal andere Dinge wichtiger.

Ehe über die Zukunft des Areals zwischen Humboldt- und Stiftstraße entschieden wird, muss der öffentliche Nahverkehr in und nach Zwickau so umgebaut werden, dass der Neumarkt und der Bahnhofsvorplatz als wichtige Knotenpunkte genügen. So sieht es das ÖPNV-Konzept für Zwickau vor. Die jetzige Zentralhaltestelle wird im Sinne dieses Papiers dann nur noch eine normale, zentral gelegene Haltestelle sein, heißt es aus dem Rathaus. Statt dessen soll der Neumarkt der wichtigste Umsteigepunkt für den Straßenbahn- und den innerstädtischen Busverkehr werden.

Die regionalen und überregionalen Buslinien sollen sich am Hauptbahnhof treffen. Voraussetzung dafür ist aber zum einen, dass das Nahverkehrsnetz umgestaltet und an die neuen Gegebenheiten angepasst wird - das geht bereits Schritt für Schritt voran. Zum anderen muss der ebenfalls wenig attraktive Bahnhofsvorplatz modernisiert werden. Darüber wurde in den zurückliegenden Wochen heftig diskutiert. Eines der Ergebnisse: Die Hälfte des für die Planung nötigen Geldes steht für 2017 im Haushaltsplan. Nach Ansicht der Verwaltung könnte der Umbau 2020 abgeschlossen sein. Danach könnte es an der Zeit sein, sich mit der Zentralhaltestelle zu beschäftigen.

Schon heute ist die Haltestelle überdimensioniert, der überdachte Bereich wird mit der Aufwertung von Bahnhof und Neumarkt gar nicht mehr gebraucht. Rathaus-Pressesprecher Mathias Merz spricht von einer Neustrukturierung des Bereichs inklusive einer sinnvollen Nutzung. Welche das sein kann, müsse noch untersucht werden. Fest steht aus Sicht der Stadtverwaltung bislang lediglich, dass die Fläche ein wertvoller Standort ist - so nahe an der Innenstadt. Deswegen hofft dieVerwaltung auch auf eine nachhaltige städtebauliche Lösung, so Merz.

Bei der Suche danach sei es vorstellbar, dass Studenten der Westsächsischen Hochschule Vorschläge erarbeiten. Immerhin gibt es in Zwickau ein Institut für Energie und Verkehr, dass sich auch mit solchen Themen beschäftigt. Das ist ein Vorteil für Zwickau. "Bedauerlich ist, dass der Fachbereich Architektur geschlossen wurde", fügt Merz an. "Der Bereich ist prädestiniert für einen städtebaulichen Wettbewerb." Aber auch das ist bislang nur ein Vorschlag. Der Anblick bleibt den Zwickauern also vorerst erhalten.