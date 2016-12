Zeugen nach Prügelei vor Kneipe gesucht

erschienen am 23.12.2016



Zwickau. Nach einer Prügelei zwischen mindestens sechs Personen vor einem Lokal am Kornmarkt sucht die Polizei Zeugen. Bei der Auseinandersetzung, bei der zwei Polizisten verletzt worden waren, die das Lokal privat besuchten, soll eine bislang unbekannte Frau mit langen schwarzen Haaren beruhigend eingegriffen haben. Außerdem habe sich ein Pärchen unweit des Tatorts vorder Auseinandersetzung mit einem der Beteiligten unterhalten. Das Pärchen wird auf Ende 30/Anfang 40 beschrieben, wobei die Frau kurze schwarze Haare und der Mann einen kahlen Kopf gehabt haben soll. Die Genannten werden gebeten, sich als Zeugen mit der Zwickauer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen, Telefon 0375 4284480. (fp)