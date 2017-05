Zschocken: Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß

erschienen am 01.05.2017



Zschocken. Bei einem Unfall im Hartensteiner Ortsteil Zschocken sind am Montagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Auf der S 283 war es gegen 16 Uhr zum Frontalzusammenstoß zweier Pkw gekommen. Nach ersten Informationen war ein Auto in einer Kurve auf die Gegenspur geraten. Alle Verletzen wurden mit drei Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Wildenfels kümmerte sich um auslaufende Betriebsmittel und die Sicherung der Unfallstelle. (nikm)