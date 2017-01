Zugangsregeln: Schulleiter appellieren an Vernunft der Eltern

Auch ohne Bildungsempfehlung können es Kinder jetzt aufs Gymnasium schaffen. Viele Pädagogen aus Westsachsen finden das gut. Doch es gibt auch Kritik.

Von Uta Pasler

erschienen am 28.01.2017



Zwickau. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Bautzen haben Eltern von Viertklässlern in diesem Jahr mehr Mitsprache bei der Wahl der Schule. Die Bildungsempfehlung, die die Grundschulen am 1. März ausgeben, hat nur noch orientierenden Charakter. Folglich dürfen Eltern ihr Kind bis zum 8. März dort anmelden, wo sie mögen. Bislang war ein Notendurchschnitt von 2,0 Voraussetzung für die Aufnahme am Gymnasium. Künftig können auch Schüler mit schlechterem Notendurchschnitt aufgenommen werden - sie müssen dafür aber einen Leistungstest absolvieren, die Eltern zudem an einem Beratungsgespräch teilnehmen.

Das hat Konsequenzen. Schulleiter in Westsachsen sind sich zwar in einem Punkt einig: Ein enormer Ansturm auf die Gymnasien der Region sei eher nicht zu erwarten. In der Bewertung der neuen Regelung gibt es dennoch Unterschiede. Klaus Hoppe, Leiter am Hohenstein-Ernstthaler Lessinggymnasium (105 Fünftklässler in vier Klassen), findet es zum Beispiel gut, dass die neue Regelung "Grenzfällen" Chancen eröffnet. Er sagt aber auch: "Aus meiner Sicht haben die Bildungsempfehlungen ihre Daseinsberechtigung. Gerade weil man in der Entwicklung eines Kindes möglichst viele Misserfolge vermeiden sollte."

Mehr Chancen, mehr Risiken? Die Schulleiter halten beides für möglich. Chancen für jene, die die Bildungsempfehlung knapp verfehlen, und Risiken für all die, die deutlich darunter liegen, sieht Lars Flemming, Leiter des Clara-Wieck-Gymnasiums Zwickau (dreizügig mit 76 Fünftklässlern). Steffen Müller, Leiter des Mottelergymnasiums Crimmitschau (dreizügig mit 73 Fünftklässlern), trifft seine Einschätzung mit Blick auf die Zielstellung der Politik: "Soll das Abitur ein Abschluss sein, den möglichst viele Schüler erreichen? Dann sind die neuen Aufnahmeregeln und die Absenkung der Anforderungen Schritte in die gewünschte Richtung."

Ralf Ballmann, Leiter des Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, meint, dass angesichts der teils komplizierten Lernsituation an Oberschulen Vorteile für die Kinder nicht wegzureden seien. "Die mittel- und langfristigen Auswirkungen auf das gymnasiale Niveau sehe ich allerdings nicht so positiv." Christine Kästner, Leiterin des Agricolagymnasiums Glauchau (vierzügig mit 92 Fünftklässlern), sagt: "Sachsens Bildungssystem hält für jeden Schüler eine Tür offen, sodass er den für sich geeigneten Weg finden kann." Wichtig sei, dass Eltern erlauben, bei Überforderung den Schritt in eine andere Richtung zu gehen.

Einige Schulen geben an, bei Bedarf eine zusätzliche Klasse eröffnen zu können. Doch dafür wäre auch mehr Personal nötig, das mancherorts schon jetzt fehle.

Im Christoph-Graupner-Gymnasium Kirchberg (aktuell vierzügig mit 88 Fünftklässlern) erwartet Schulleiter Günter Bachmann - wie auch die Kollegen in den anderen Häusern - auf alle Fälle mehr Arbeit für Lehrer und Sekretärinnen. Lars Flemming vom Clara-Wieck-Gymnasium zählt auf: Elterninformationen, Eignungstests, Bildungsberatungen, entsprechende Dokumentationen ... "Und das alles in einem recht engen Zeitkorridor", fügt Michael Hausmann, Leiter am Schneidergymnasium Lichtenstein (aktuell 95 Fünftklässler), hinzu. Hausmann rät Eltern, den Empfehlungen der Grundschullehrer viel Vertrauen entgegenzubringen. "Sie kennen die Kinder in der Regel seit vier Jahren und können das Potenzial der Schüler gut einschätzen."

Privatschulen nehmen schon lange Schüler ohne Bildungsempfehlungen auf und haben mit Beratungsgesprächen, die sie zuvor mit den Eltern führen, gute Erfahrungen gemacht. Das Breuergymnasium in Zwickau praktiziert das seit 20 Jahren, informiert Schulleiter Michael Olbrich. Das Waldenburger Eurogymnasium nimmt jährlich zwei bis vier Schüler ohne Empfehlungsschreiben auf. Leiterin Karla Schäfer findet es allerdings "schrecklich für den Schüler, dass er den Aufnahmetest in einer fremden Umgebung mit fremden Lehrern absolvieren muss." In ihren Augen ist die Bildungsempfehlung eine sehr zuverlässige Information. "Das muss man den Eltern klar machen." Die DPFA, die im Vorjahr ein Gymnasium in Zwickau aufgemacht hat, sieht indes mehr Chancen in der Neuregelung. "Denn die Entscheidung für die weiterführende Schulart in der vierten Klasse halten wir für verfrüht", sagt Schulleiter Dirk Seifert.