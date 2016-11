Zukunft der leeren Kaufhäuser bewegt die Zwickauer

In einer großen Umfrage wollte die "Freie Presse" von den Anwohnern wissen: Wie lebt es sich in der Muldestadt? Ergebnis: Die meisten sind zufrieden - und doch gibt es mehrere Kritikpunkte.

Von Nancy Dietrich

Zwickau. Die Menschen in Zwickau leben gern in ihrer Stadt. Das ist das Ergebnis einer großen Umfrage der "Freien Presse", die in den vergangenen Wochen in der Muldestadt lief. Macht die Oberbürgermeisterin einen guten Job? Wo drückt der Schuh in den Stadtteilen? Was soll aus den leerstehenden Kaufhäusern werden? Mehr als sechs Themenkomplexe konnten die Zwickauer bewerten. Die Resonanz auf die Aktion war beachtlich: Fast 2000 Fragebögen wurden ausgefüllt. Die Ergebnisse sind zwar nicht repräsentativ, doch sie enthalten zahlreiche spannende Aspekte. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage im Überblick:

Es hakt in der Innenstadt: Viele Zwickauer sind unzufrieden mit dem Herzen der Stadt. Nur die allerwenigsten Teilnehmer der Umfrage sind der Meinung, dass die Stadtverwaltung genug unternimmt, um die Innenstadt voranzubringen. Die meisten gaben für die Arbeit des Rathauses in Sachen City-Belebung lediglich die Note 3, 4 oder 5. Zahlreiche Problempunkte wurden genannt - zum Beispiel: Es fehle Pfiff im Marktwesen, zu viele Läden stünden leer, es könnte mehr Veranstaltungen geben, die Kneipenstraße müsste wiederbelebt werden, die Ladenöffnungszeiten sind uneinheitlich, die Hauptstraße brauche mehr Pepp. Für eines gab's indes schon jetzt Lob: Die fürs Frühjahr geplante Pflanzungsaktion "Zwickau blüht auf" wird mit Spannung erwartet.

Dauerthema Parkgebühren: Die meiste Kritik der Umfrageteilnehmer bezog sich auf die aktuelle Parkgebührenordnung in Zwickau. Etwa jeder Zweite beurteilte die Situation mit der Note 4 oder 5. Die Wut richtet sich auf eine neue Regelung. Sie hat zum Inhalt, dass Autofahrer für Stellflächen zahlen, die vorher gratis waren, oder - wie auf dem Platz der Völkerfreundschaft - nun 2 statt 1 Euro berappen müssen. Die Folge: Bisher kostenlose Areale sind halb leer, in Wohngebieten kommen Anwohner wegen der vielen parkenden Autos dagegen kaum noch aus ihren Grundstücken. Die Forderungen der Umfrageteilnehmer reichen von der Abschaffung der Gebühren über die Einführung kostenfreier Kurzzeitparkplätze bis hin zur Idee, wenigstens abends den Hauptmarkt als Parkfläche nutzen zu können. Letzteres jedoch lehnt die Verwaltung bisher ab.

Was wird aus Kaufhäusern? Das größte Problem in der Innenstadt aus Sicht der Umfrageteilnehmer: die drei leeren Kaufhäuser. Was wird aus dem Ex-Wöhrl? Dem Joh? Dem Schocken-Kaufhaus? Einige wenige können sich einen Abriss der Immobilien vorstellen. Die große Mehrheit hat vielfältige Vorschläge zur Zukunft der Häuser - Beispiele: Neubelebung als Waren-, Mode- oder Möbelhaus (genannt wurden zum Beispiel Galeria Kaufhof, Karstadt, Ikea, Primark, Media Markt), Umzug der Verwaltung von der Werdauer Straße ins Zentrum, Etablierung eines Indoor-Kinderspielhauses, Umfunktionierung zur Jugendherberge, Einrichtung von Werkstätten, die jeder mieten kann, die Bildung eines Start-Up-Zentrums. Das große Problem bisher: Die drei Kaufhäuser befinden sich in Privatbesitz. Was mit ihnen passiert, kann die Stadt nur indirekt beeinflussen.

Nahversorgung in Marienthal: Aus den Stadtteilen tauchte vor allem ein Problem mehrfach in der Umfrage auf - die Schließung des Edeka-Marktes am Eschenweg in Marienthal. Am kommenden Freitag macht der Markt zu. Viele, vor allem ältere Menschen, bangen um die unmittelbare Nahversorgung unweit der Haustür. "Ohne Auto und ohne Nachbarschaftshilfe wäre die Situation aussichtslos für uns", schreibt eine Marienthalerin. Die Stadtverwaltung hat inzwischen reagiert und mobile Händler ins Boot geholt, die zumindest vorübergehend den Bedarf an Frischwaren decken wollen.

Freizeit und Sport: Die Angebote in Vereinen sowie die Freizeitmöglichkeiten in Zwickau schätzen die Umfrageteilnehmer recht positiv ein. Sie klagen aber auch: Um die Zeiten in Sporthallen gibt es häufig Gerangel. Und: Alle drei Freibäder sollen bleiben. Die Sportstättenentwicklungsplanung ist am Donnerstag Thema im Stadtrat.

Unschöne Brachen: Viele Zwickauer ärgern sich über verfallene Bauten. Vor allem die Werdauer Straße sei inzwischen eine Trasse der Ruinen, schreiben Anwohner. Auch die Zukunft des Hauses der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft bewegt viele. Was wird aus der Brache? Immerhin bei einer Ruine, die zahlreiche Teilnehmer verärgert, tut sich was: Die einstige Strickwarenfabrik "Aktivist" wird 2017 abgerissen. Im zeitigen Frühjahr soll's losgehen.

Gute Noten für die Stadtchefin: Die Umfrageteilnehmer sind mehrheitlich zufrieden mit der Arbeit von Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD). Jeder Zweite gibt ihr die Note 1 oder 2, weitere 24 Prozent der Teilnehmer beurteilen ihre Arbeit immerhin noch mit der Note 3. 20 Prozent sind indes nicht zufrieden und bewerten Findeiß' Arbeit nur mit der Note 4 oder 5.