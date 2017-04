Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen brennt Wohnung

erschienen am 12.04.2017



Zwickau. Erneut hat es am Mittwochmorgen in einer Wohnung in Zwickau gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach gegen 5.45 Uhr in der Dachgeschosswohnung an der Straße Weitblick ein Feuer aus. Der 27-Jährige Mieter war nach bisherigen Erkenntnissen nicht in der Wohnung. Denn bereits am Tag zuvor, am Dienstag, hatte es in der Wohnung gebrannt. Der Mann war mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Verletzt wurde bei dem zweiten Brand niemand. Weitere Bewohner mussten diesmal nicht evakuiert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. (fp)