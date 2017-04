Zur Beseitigung von Winterschäden gibt's in Zwickau eine halbe Million Euro zusätzlich

erschienen am 30.03.2017



Zwickau. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein - dennoch hat der Zwickauer Stadtrat am Donnerstag beschlossen, zusätzlich 500.000 Euro auszugeben, um Winterschäden auf Straßen der Stadt zu beseitigen. Das Geld dazu soll vom geplanten Bau der Bootsstation am Schwanenteich und der vor einiger Zeit beschlossenen Großsporthalle abgezweigt werden.

Im Grunde genommen wollten die meisten Stadträte noch mehr Geld für den Straßenbau bereitstellen, doch müssen sie zunächst noch einmal über einen weiterführenden Antrag abstimmen. Zwar hatten gleich drei Fraktionen entsprechende Anträge gestellt. Allerdings entsprach nur einer davon den Regeln der Gemeindeordnung, sagte Finanzbürgermeister Bernd Meyer (Linke).

Wenn sich die Bürgervertreter ein weiteres Mal über die Aufstockung der Mittel für den Straßenbau unterhalten, so wollen sich die Vertreter von Bürger für Zwickau/Grüne dafür stark machen, dass festgeschrieben wird, wie die Stadt die Straßen saniert. Wurfflickungen sollen damit nicht finanziert werden.

Nach Auskunft der Verwaltung hatte die Stadt darauf gehofft, rund 600.000 Euro vom Land für die Beseitigung von Winterschäden zu bekommen. Das entsprechende Programm werde aber in diesem Jahr nicht aufgelegt. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) erklärte, es sei definiert, was ein langer und harter Winter ist. "Und den hatten wir eben nicht." (sth)