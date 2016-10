Zur Schulpause geht's auf die Dachterrasse

Für einen Anbau haben hinter dem Peter-Breuer-Gymnasium die Bauarbeiten begonnen. Der birgt Dinge, die nicht jede Schule bietet.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 29.10.2016



Zwickau. Ein bisschen Skrupel hatte Michael Olbrich schon. Sollte man tatsächlich einen Großteil des ohnehin schon recht engen Schulhofs hinter dem von ihm geleiteten Peter-Breuer-Gymnasium (PBG) für einen Anbau opfern? Am Ende siegten Logik und Mathematik. Denn es ist kein Opfer. "Was den Schülern genommen wird, geben wir ihnen zweieinhalbfach zurück", sagt er.

Olbrich redet von den Bauarbeiten, die zurzeit aus den nach Osten gerichteten Fenstern des Gymnasiums in Trägerschaft des Bistums Dresden-Meißen zu beobachten - und gelegentlich auch zu hören und zu fühlen sind. Etwa, wenn die Bodenverdichter ihr Werk tun und den Grund fürs Fundament des neuen Anbaus festigen. Seit 2011 gibt es die Idee, an dieser Stelle weiteren Raum zu schaffen. Vor allem, um den Schulspeisesaal aus dem lichtlosen Keller zu holen, der zudem für seinen Zweck viel zu klein ist.

Diese Idee, die wegen der Finanzierungsfrage zwischenzeitlich ruhte, wird konzeptionell mit anderen kombiniert. Der verlegte und vergrößerte Speisesaal sowie die dazu gehörigen Funktionsräume sollen das Tiefparterre des neu entstehenden Anbaus einnehmen. Den flankiert auf der vollverglasten Südseite mit räumlichem Abstand ein terrassierter Übergang zum Schulhofniveau. Damit, so Olbrich, erhalte die neue PBG-Mensa zum einen gutes Licht, zudem entstehe ein Außenbereich zum Sitzen, Essen und zur Begegnung. Oben auf den Speisesaal kommt ein großer Foyerbereich, der das bestehende Hochparterre öffnen, den Eingangsbereich des Gymnasiums luftiger machen und zum Teil als zusätzlicher Veranstaltungsraum mit Bühne dienen soll. Dafür wird Klassenzimmer 011, das schon immer eine Art Inseldasein fristete, aufgelöst und zum Transitbereich: "Wir nutzen es schon jetzt nur noch als Raum für die Bauberatung", so der Schulleiter. Der Clou wartet ganz oben. Denn gekrönt wird der Anbau von einer Dachterrasse auf Niveau des ersten Stocks, die ebenfalls in Pausen und Freistunden den Schülern zugänglich sein soll. Kleiner Schulgarten als Lärm- und Sichtschutz gen Norden inklusive. Als i-Tüpfelchen entsteht dort ebenfalls verglast das seit langem benötigte zweite Chemiekabinett. Als Planer betreut der Oberlausitzer Architekt Bernd Roth das Projekt. Er kennt das Haus bereits von den vorangegangenen Umbauten im PBG.

Möglich wurde das alles jetzt, weil der Stadtrat im Mai auf CDU-Initiative beschlossen hatte, dem PBG 2 Millionen Euro aus dem Förderprogramm "Brücken in die Zukunft" zuzuweisen. Aus diesem Programm wird etwa auch der Neubau der Sporthalle für das Clara-Wieck-Gymnasium kofinanziert. Das PBG-Projekt umfasst ein Investitionsvolumen von rund 3,1 Millionen Euro. Nach den Herbstferien 2017 soll alles fertig sein. Die Lage der Baustelle macht das Projekt logistisch anspruchsvoll. Durch die 2,95 Meter hohe Hofeinfahrt passen weder Betonmischer noch Lastzug. Deshalb hebt ein Kran fast das gesamte Baumaterial übers Haus.