Zwangloser Abend liefert Gesprächsstoff

Zum siebten Mal ist am Samstag in der "Neuen Welt" der Zwickauer Wirtschaftsball über die Bühne gegangen. Im Zentrum stand ein lokaler Unternehmer mit höchst respektablem Lebenswerk.

Von Torsten Kohlschein

erschienen am 24.10.2016



Zwickau. Man nehme leichte Unterhaltung, gutes Essen und Trinken sowie festliches Ambiente. Man begebe sich hinein und knüpfe oder pflege in diesem gediegenen Rahmen ganz zwanglos geschäftliche und persönliche Kontakte. Fertig ist das Konzept des seit 2009 von der Agentur Krauß Event organisierten Wirtschaftsballs: "Hier reden die Leute nicht über-, sondern miteinander", so Agenturchef Matthias Krauß. Das taten die rund 400 Gäste am Samstagabend in der "Neuen Welt" ausgiebig, bis weit nach Mitternacht. Wobei manch Gesprächsstoff erst auf dem Ball entstand. Würdigung: Für sein Lebenswerk erhielt Gert Kehle, Geschäftsführer der Zwickauer Firma Ilkazell, den Förderpreis der IHK-Regionalkammer. Ilkazells Produkte. Kühlzellen, Rein- und Umweltsimulationsräume, kommen weltweit zum Einsatz. 100 Mitarbeiter erwirtschaften damit 11 Millionen Euro Jahresumsatz. "Du kannst stürzen, aber du darfst nicht liegenbleiben", fasste Kehle, den die Ehrung sichtlich bewegte, sein Credo in Worte. Premiere: Erstmals trat das seit September zur Kultour Z. gehörige Zwickauer Puppentheater bei einer Veranstaltung außerhalb seines Spielplans in Erscheinung. Mit den lebensgroßen Handpuppen Marianne und Jürgen als "Ballgästen" mischten sich die Puppenspielerinnen Sabine Weitzel und Antje Binder zum Empfang unters Publikum und traten noch mehrfach während des Programms in Erscheinung. Spenden: Das Puppentheater wurde auch anderweitig bedacht. Für theaterpädagogische Zwecke erhielt es 1000 Euro aus dem Erlös der Benefiz-Tombola. 2200 Euro gingen an den Verein "Kinder in Zwickau", der für Mündel- und Waisenkinder Ausflugsfahrten ausrichtet und ihnen auf verschiedenen weiteren Wegen materielle und ideelle Unterstützung zukommen lässt. Auto-Novität: Als Europa-Premiere stellte Volkswagen Sachsen im Foyer den Prototyp des VW Cross Coupé GTE aus, eines Hybrid-SUV der Größenklasse von Porsche Cayenne und Audi Q7. "Der war bisher nur im Januar auf der Automesse in Detroit zu sehen und stand seither unter Tüchern verborgen in Wolfsburg", verriet VW-Pressemann Lutz Feustel. Obgleich zunächst nur für den US-Markt bestimmt, weckte das Unikat bei vielen Gästen Begehrlichkeiten. Lektüre zu später Stunde: "Freie Presse"-Regionalleiter Sven Frommhold und Lokalchefin Nancy Dietrich sammelten mit den "Freie Presse"-Fotografen Andreas Wohland und Ralph Köhler Fotos des Abends für eine brandaktuelle Beilage. In Chemnitz produziert und gedruckt, wurde sie mit der Ballzeitung ab 23Uhr an die Gäste verteilt. Mehr Ballfotos im Internet unter:

www.freiepresse.de/wiz