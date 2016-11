Zwei Gedenkbänke gestohlen: Jugendliche initiieren Mahnwache

Erneut hat es einen Angriff auf die Kunstaktion am Schumannplatz gegeben. Eine Gruppe junger Zwickauer will jetzt ein Zeichen setzen.

Von Nancy Dietrich

erschienen am 09.11.2016



Zwickau. Zum dritten Mal binnen weniger Tage haben sich Unbekannte an den Gedenkbänken am Zwickauer Schumannplatz zu schaffen gemacht: In der Nacht zu gestern sind zwei der elf Bänke gestohlen worden - obwohl diese verschraubt und verkabelt waren. "Es gibt noch keinen Hinweis auf den oder die Täter", sagte Polizeisprecherin Anett Münster. Es werde in alle Richtungen ermittelt - auch mit Blick auf ein mögliches politisches Motiv.

Die Künstlergruppe "Sternen- dekorateure" hatte die farbigen Holzbänke in der Nacht zu Samstag aufgestellt. Sie sollen an die NSU-Opfer erinnern. Bereits Sonntagabend hatte es eine Farbattacke auf die Bänke gegeben, bei einem Exemplar war die Sitzfläche zerstört worden. "Es ist traurig, es ist empörend und sagt leider so viel aus, Zwickau", hieß es gestern in einer Erklärung der "Sternendekorateure".

Auch Oberbürgermeisterin Pia Findeiß (SPD) verurteilt den jüngsten Vorfall: "Es ist schlicht und ergreifend beschämend, dass Bänke beschädigt und gestohlen wurden." Die Stadt hatte es zuvor jedoch abgelehnt, die Bänke direkt vor dem Rathaus aufzustellen. Dort gibt es Videokameras. Laut Pressesprecher Mathias Merz sei die Aktion auf dem Rathaus-Eingangspodest nicht möglich gewesen - unter anderem wegen des behindertengerechten Zugangs. Den Initiatoren seien stark frequentierte Ausweichstandorte vorgeschlagen worden.

Das Zwickauer Jugendbuffet will morgen von 17 bis 20 Uhr mit einem "Gedenkspäti" ein Zeichen am Schumannplatz setzen: "Wir sagen Nein zur Schändung von Denkmälern für die Opfer von Gewalt und Fremdenhass", erklärten die Jugendlichen gestern. Geplant sind ein Zusammenkommen von Jung und Alt sowie eine Mahnwache mit Kerzen. "Der Anteil derer, die Gewalt und Fremdenhass verherrlichen, ist geringer als es oftmals scheint und betrifft nicht eine ganze Stadt", so Matthias Bley, Projektkoordinator der Partnerschaft für Demokratie.