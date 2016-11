Zwei Katzen bei Wohnungsbrand umgekommen

erschienen am 29.11.2016



Zwickau. Bei einem Brand in einer Wohnung an der Konradstraße sind am Dienstag zwei Katzen gestorben. Das Feuer war in der Küche einer 53-jährigen Mieterin ausgebrochen. Sie war nicht zu Hause. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Zehn Hausbewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Am späten Abend durften sie wieder in ihre Wohnungen. Die Wohnung der 53-Jährigen ist wegen starker Verrußung vorerst nicht bewohnbar. Die Mieterin kam bei Verwandten Quartier unter. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. (fp)