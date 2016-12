Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Reinsdorf

erschienen am 14.12.2016



Reinsdorf. Bei einem Verkehrsunfall in Reinsdorf sind am Dienstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei informierte, wollte eine 59-Jährige mit ihrem Ford am Abzweig Wilhelmshöhe von der Lößnitzer Straße links abbiegen. Dabei beachtete sie jedoch einen entgegenkommenden VW nicht. Die Fahrzeuge kollidierten. Durch die Wucht des Aufpralls kamen beide Autos von der Fahrbahn ab.

Bei der Unfallaufnahme wurde beim VW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Der Test ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 9000 Euro beziffert, teilte die Polizei mit. (fp)