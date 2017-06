Zwei Schwerverletzte bei Hausbrand in Kirchberg

erschienen am 20.06.2017



Kirchberg. Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kirchberg bei Zwickau schwer verletzt worden. Ein 77-Jähriger erlitt am Montagabend Verbrennungen, eine 56 Jahre alte Frau kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Eine Wohnung an der Leutersbacher Straße brannte vollständig aus.

Aufgrund des Feuers und der Löscharbeiten ist das gesamte Haus nicht mehr bewohnbar. Neun Menschen waren dort gemeldet. Zur Brandursache wurde zunächst nichts bekannt. (dpa/fp)