Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden nach Vorfahrtsfehler

erschienen am 21.01.2017



Hartenstein OT Thierfeld. Bei einem Unfall auf der Hartensteiner Straße sind am Freitagnachmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 69-Jähriger den entgegenkommenden Opel eines 72-Jährigen, als er mit seinem Kia von der Hartensteiner Straße nach links auf die A 72 abbiegen wollte. Bei der Kollision erlitt der Opelfahrer leichte Verletzungen, seine 71-jährige Beifahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. (fp)