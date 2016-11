Zwei der Zwickauer Gedenk-Bänke gestohlen

erschienen am 08.11.2016



Zwickau. Erneut hat es eine Attacke auf die Gedenk-Bänke am Zwickauer Schumannplatz gegeben: In der Nacht zu Dienstag sind zwei der Sitzgelegenheiten gestohlen worden. Im Moment gibt es auf den oder die Täter noch keine Hinweise, sagt Polizeipressesprecherin Anett Münster. Die Künstlergruppe "Sternendekorateure" hatte die elf farbigen Holzbänke in der Nacht zu Samstag aufgestellt. Sie sollen an die Opfer des Nationalsozialistischen Untergrunds erinnern. Bereits am Sonntagabend waren sieben der Bänke von Unbekannten mit weißer Farbe beschmiert, die Sitzfläche einer Bank ist zudem demoliert worden. Die Polizei sucht Zeugen. (nd)