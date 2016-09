Zweieinhalb Stunden Freude aus Zwickau

Wenn Deutschland Samstagabend vorm Fernseher sitzt, dann werden viele in die Stadthalle der Muldestadt blicken. Einer Vogtl├Ąnderin sei Dank.

Von Ludmila Thiele

erschienen am 09.09.2016



Zwickau. Stefanie Hertel hat wieder viele Stars nach Zwickau mitgebracht. Michelle, Nik P., Beatrice Egli, Bernhard Brink, Die jungen Zillertaler, Michael Hirte sind dabei. Und viele andere mehr. Die zwei-einhalbst├╝ndige Mammut-Show besteht aus insgesamt 65 verschiedenen Positionen. Ausgestrahlt wird "Stefanie Hertel - meine Stars" morgen, 20.15Uhr, im MDR-Fernsehen, und daf├╝r waren die Beteiligten tagelang in Zwickau am Werk. Der Aufbau begann bereits in der vergangenen Woche. Die K├╝nstler reisten am Dienstag zu den Proben an. Aufgezeichnet wurde die Show dann am Mittwoch. Zuvor gab es eine Generalprobe, bei der auch Fotografen zugelassen waren.

Beim Betreiber der Zwickauer Stadthalle wei├č man um die Bedeutung solcher Gastspiele. "Buchungen f├╝r das Fernsehen sind immer gern gesehen. ├ťber die Jahre ver- f├╝gen wir da ├╝ber ausgezeichnete Kontakte und ein gutes Renommee bei den Entscheidungstr├Ągern", sagt Monique Riemenschneider von der st├Ądtischen Kultour Z. GmbH. Freude l├Âsen dabei gleich mehrere Effekte aus. "Zum einen haben wir eine Woche am St├╝ck einen solventen Mieter f├╝r die Stadthalle. Zum anderen profitiert auch die Stadt als Produktionsort ganz wesentlich von diesem Format. Zwickau ist in zahlreichen Aktionen und Programmteilen selbst Thema der Show und wirkt auf diese Art und Weise auf ein gro├čes Fernsehpublikum", sagt die Stadthallen-Chefin. Die Produktion habe also einen gro├čen touristischen Aspekt. Zwei Hotels der Stadt h├Ątten zudem ganz ma├čgeblich von den notwendigen ├ťbernachtungen profitiert, dazu k├Ąmen Mehreinnahmen in Gastronomie und Einzelhandel.

Seit der Premiere am 4. Oktober 2014 ist es bereits die dritte Stefanie-Hertel-Show in Folge, die zur besten Sendezeit ├╝ber die Bildschirme flimmert und die Stadt Zwickau im sch├Ânsten (TV-)Licht zeigt. So hatten zur Premiere nicht nur die legend├Ąren Karossen aus Zwickau ihren gro├čen Auftritt, sondern auch Torwart-Legende J├╝rgen Croy. Selbst zw├Âlf Jahre Chef des Hauses, weihte er damals die Vogtl├Ąnderin in die Geheimnisse des Torh├╝tens ein.

Morgen werden die Zuschauer erfahren, welche Rolle ein (Papp)-Trabant im gro├čen Finale der MDR-TV-Sendung "Mach Dich ran - Spezial" spielt. Die Summe, um die es bei diesem Wettstreit geht, ist alles andere als von "Pappe" - 400.000 Euro vergibt die Stiftung Deutscher Denkmalschutz an Gemeinden f├╝r die Sanierung ihrer Denkm├Ąler. Zu den Gewinnern geh├Âren aber genauso die 800 Zuschauer in der ausverkauften Stadthalle, die nicht nur die Stars aus n├Ąchster N├Ąhe erlebten, sondern auch interessante Einblicke in die Arbeitsatmosph├Ąre einer Fernsehaufzeichnung erhielten.