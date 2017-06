Zwickau: 44 Millionen Euro teurer Klinikneubau eingeweiht

erschienen am 16.06.2017



Zwickau. Das Heinrich-Braun-Klinikum in Zwickau hat am Freitagvormittag feierlich das Ende der Bauarbeiten am neuen Herzstück der Einrichtung gefeiert. Das 44 Millionen Euro teure Haus 6 inmitten des Klinikgeländes soll künftig unter anderem die zentrale Notaufnahme sowie das Operationszentrum beinhalten. Bisher mussten Patienten mitunter mehrere hundert Meter weit über das weitläufige Gelände transportiert werden, weil sich Operationssäle, Anästhesie und Intensivstation in unterschiedlichen Objekten befanden.

Der Neubau mit dem zentralen Verbindungskorridor, der mehrere Häuser miteinander verknüpft, soll in Zukunft für Patienten ein wichtiger Anlaufpunkt werden, nicht zuletzt, weil im Erdgeschoss eine neue Cafeteria eingerichtet wurde. Der Umzug der Fachabteilungen ist laut Geschäftsführer Rüdiger Glaß für August vorgesehen. (ael)