Zwickau: Berauscht, ohne Führerschein und mit gestohlenem Kennzeichen geflüchtet

erschienen am 07.04.2017



Zwickau. Ein 29-jähriger Simson-Fahrer ist bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Freitag in Zwickau dabei erwischt worden, wie er ohne Führerschein und mit gestohlenem Versicherungskennzeichen unterwegs war. Zudem steht er im Verdacht, während seiner Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden zu haben; der 29-Jährige musste zur Blutuntersuchung in ein Krankenhaus. Laut Polizei war der Mann vor der Kontrolle zuerst geflüchtet, konnte aber durch Beamte an der Thomas-Mann-Straße gegen 1 Uhr gestellt werden. Gegen ihn wurden entsprechende Anzeigen erstattet. (fp)