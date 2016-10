Zwickau: Erneut Enkeltricks in neun Fällen

erschienen am 28.10.2016



Zwickau. Die Polizei hat in Zwickau insgesamt neun Fälle des sogenannten Enkeltricks registriert. Unbekannte hatten sich mehrfach am Donnerstag bei vornehmlich älteren Männern und Frauen am Telefon als Familienmitglied ausgegeben und Bargeld verlangt, teilte die Polizei mit. Die vermeintlichen Opfer gingen den Betrügern nicht ins Netz. Vier derartige Betrugsmaschen gab es am Donnerstag auch in Plauen.

Die Beamten nehmen diese Fälle erneut zum Anlass, dringend davon abzuraten, sich nach solchen Anrufen auf die Übergabe von Bargeld einzulassen. Betroffene sollten auch mit anderen Familienmitgliedern sprechen, um die Identität des Anrufenden zu klären. Die Polizei bittet darum, derartige Vorfälle zu melden. (fp)