Zwickau: Gericht verurteilt Neumarkt-SchÃ¼tzen

Zwickau: Gericht verurteilt Neumarkt-Schützen

erschienen am 29.09.2016



Zu zwei Jahren und fünf Monaten Haft ist am Donnerstag ein 38-jähriger Mann verurteilt worden. Der Pakistaner hatte am 22. März in der Zwickauer Innenstadt mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft geschossen. Zeugen sagten aus, dass er dabei die Bosestraße entlang über den Neumarkt bis zum Kino gelaufen ist, wo ihm die Polizei die Waffe abnahm. Der Mann, der seit 20 Jahren in Deutschland lebt, wurde den Polizisten gegenüber ausfällig, weil er nicht nachvollziehen konnte, dass die ihm die Waffe abgenommen haben. Er argumentierte, dass er die Pistole legal gekauft habe und nun auch mit ihr schießen dürfte.

Die hohe Haftstrafe errechnet sich aus einer Vielzahl von Vergehen - die Anklage umfasste 17 Vergehen, es wurden mehr als 20 Zeugen gehört. (sth)