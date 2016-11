Zwickau: Großreinemachen im Storchennest

erschienen am 07.11.2016



Zwickau. In luftiger Höhe mit Harke und Spaten zu arbeiten, gehört auch für Jens Hering von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Zwickau nicht zum Alltag. Doch am Montagvormittag schwebte er gemeinsam mit Brandobermeister Lutz Steinbach von der Zwickauer Berufsfeuerwehr im Arbeitskorb einer Drehleiter hinauf zum Storchennest auf der Schlunziger Kirche. "Das Nest war leider längere Zeit nicht besetzt, wodurch es eine gute Voraussetzung für das Aufkeimen von Samen bot. Die wurden entweder durch den Wind dorthin getragen oder durch das, was die Störche so herangeschleppt haben", sagte Hering. Damit das aufgewachsene Gehölz einen erneuten Bezug des Storchennetzes im kommenden Frühjahr nicht behindert, war jetzt Großreinemachen angesagt. Die Nistmöglichkeit auf der Kirche gib es seit 1974. "Inzwischen sind hier mehr als 70 junge Störche geschlüpft. Wir hoffen, das im kommenden Jahr wieder ein Storchenpaar hier brütet", sagte Ornithologe Horst Fritsche, der das Nest seit vielen Jahren betreut. (awo)