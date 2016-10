Zwickau: Im Drogenrausch flüchtet Moped-Fahrer vor Polizei

erschienen am 27.10.2016



Zwickau. Im Drogenrausch hat sich ein 29-Jähriger in der Nacht zum Donnerstag in Zwickau eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Moped-Fahrer entzog sich gegen 2.30 Uhr einer Verkehrskontrolle, teilte die Polizei mit. Auf der Altenburger Straße missachtete er mehrmals das Haltesignal der Beamten und fuhr dann weiter in Richtung Crossen. Auf der Schleppendorfer Straße stieß der Flüchtige mit dem Moped gegen das Polizeiauto und stürzte. Ein weiterer Fluchtversuch zu Fuß missglückte dem 29-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis hatte und die Schwalbe nicht versichert war. Zudem wurde der Mann positiv auf Drogen getestet und im Krankenhaus ambulant behandelt. Der Sachschaden beträgt 3500 Euro. (fp)